L'8 settembre e l'inizio della Resistenza, 80 anni dopo: le iniziative di Anpi Puglia

Ricordare l'inizio della Resistenza e gli avvenimenti che la contrassegnarono in Puglia. In occasione degli 80 anni dall'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Anpi regionale annuncia una serie di iniziative e momenti commemorativi per "ricordare quegli eventi, le sofferenze delle popolazioni e dei deportati, gli eroismi dei combattenti, il sacrifico dei caduti per la causa della libertà".

"L’8 settembre di 80 anni fa l’annuncio dell’armistizio - ricorda in una nota l'Associazione nazionali partigiani d'Italia-Puglia - determinava la violenta reazione delle truppe tedesche stanziate in Italia, lo sbandamento dell’esercito italiano lasciato senza ordini chiari e operativi, e, conseguentemente, l’inizio di autonome azioni di resistenza antinazista da parte di militari e civili. La Puglia fu uno dei fronti caldi di quello scontro: oltre che in Calabria e a Salerno, gli Alleati sbarcarono a Taranto il 9 settembre, il re e il governo Badoglio in fuga da Roma raggiunsero Brindisi il 10 settembre e lì stabilirono per mesi la capitale provvisoria dello Stato italiano, libero dall’oppressione nazifascista; per tutto settembre e fino ai primi di ottobre i tedeschi in ritirata si macchiarono in Puglia di saccheggi, eccidi, violenze sui civili. Numerose furono le azioni di resistenza da parte italiana. Nelle settimane successive, in tutta Italia e all’estero centinaia di migliaia di militari italiani vennero deportati nei Lager nazisti e costretti a lavorare in condizioni inumane. Nei territori occupati nascevano le formazioni partigiane, che davano inizio alla Resistenza armata. Sia fra gli internati militari sia fra i partigiani numerosi furono i pugliesi".

I principali appuntamenti previsti sono finalizzati a commemorare "l’8 e il 9 settembre le battaglie di Bari e Bitetto, grazie alle quali le due città si liberarono delle truppe germaniche; il 12 settembre la strage dei vigili urbani e netturbini messa in atto a Barletta dai paracadutisti tedeschi; nella seconda metà di settembre l’eccidio di Murgetta Rossi a Spinazzola; il 25 e 26 settembre e il 1° ottobre l’eccidio di Vallecannella a Cerignola e le insurrezioni popolari di Ascoli Satriano e Serracapriola. Vi saranno momenti di approfondimento sui giorni di Brindisi capitale, sulla nascita di Radio Bari, prima emittente libera d’Italia, e sull’eccidio della divisione Acqui a Cefalonia, i cui caduti sono tumulati nel Sacrario di Bari". L’Anpi pugliese inoltre parteciperà il 20 e 21 settembre alle iniziative di commemorazione della insurrezione di Matera.