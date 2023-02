"Antenna telefonica" su un'edificio nel centro del quartiere, a Ceglie protestano i residenti

Un gruppo di cittadini ha protestato oggi a Ceglie "contro l'installazione di un'ennesima antenna di telefonia su un edificio". A segnalare la vicenda è in una nota Giancarlo Vincitorio, coordinatore regionale dell'Associazione Italiana Stop 5G. E' accaduto in via Umberto, dove sono stati posizionati i cartelli di divieto di sosta "per posizionamento piattaforma aerea". All'arrivo del mezzo, alcuni residenti hanno protestato, pubblicando foto e appelli anche sui gruppi social di quartiere. Per il momento l'antenna non sarebbe stata ancora posizionata.

"E’ da evidenziare – afferma Vincitorio – che tra Ceglie del campo e Carbonara ci sono oltre 15 tralicci e sono presenti quasi tutti gli operatori di telefonia. Aggiungere quest’altro impianto significa aumentare il carico inquinante dei campi elettromagnetici e questo certamente non è una cosa positiva considerato alcuni studi scientifici che evidenziano possibili rischi per la salute umana e l’ambiente".

“Non è possibile essere silenti e subire inermi queste decisioni”, prosegue Vincitorio a proposito delle proteste messe in atto dai residenti spiegando che è necessario, invece, che “queste decisioni autorizzative, prima di essere rese esecutive, siano spiegate e motivate bene ai cittadini affinché costoro siano messi in condizione di effettuare delle scelte consapevoli. Quando, come nel caso odierno di Bari, i cittadini del quartiere si oppongono con decisione all’installazione di una nuova antenna o al potenziamento di quella esistente è evidente che si debba prendere atto di questa volontà popolare e si debba agire di conseguenza”.