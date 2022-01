Cassano ricoverato per Covid, il messaggio dall'ospedale: "Sto bene"

"Due giorni di ricovero per far gli accertamenti, sto bene, non preoccupatevi": Antonio Cassano, in ospedale a Genova dopo aver contratto da diversi giorni il Covid, rassicura i fan attraverso un messaggio postato sui social. L'ex calciatore della Nazionale e di numerose squadre di club potrebbe essere dimesso in giornata dal San Martino dove è stato assistito dall'équipe diretta dal professor Matteo Bassetti. Cassano, vaccinato con due dosi, era stato contagiato dal virus negli ultimi giorni del 2021.

"Vai, si vola", è il messaggio conclusivo del video di Fantantonio che, come spiega GenovaToday, è stato condiviso da un altro ex del campo da calcio, Daniele Adani, attraverso le sue storie su Instagram.