Bari e la svolta ecosostenibile, Decaro: "Servono infrastrutture e incentivi per convincere i cittadini a muoversi in bici"

"Quando sono diventato sindaco di Bari, dopo il mio lavoro come assessore, nella mia città non c’erano piste ciclabili, ztl, telecamere. Oggi a Bari ci si muove benissimo in bicicletta". Lo ha dichiarato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, impegnato questa mattina a Roma nella presentazione di Urban Award, riconoscimento che premia i Comuni italiani che si impegnano in progetti di sostenibilità.

"Bisogna introdurre infrastrutture, incentivi e insegnare ai cittadini l’importanza, nonché il vantaggio a livello economico e sul piano della salute, di muoversi in bici", ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo pugliese.