"Le barriere? Si abbattono cominciando dalle scuole. Raccontiamo le persone e il loro valore, non la disabilità"

Dal giorno della sua elezione a Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, lo scorso 21 novembre, Antonio Giampietro si è subito messo in azione. Dal nord al sud della Puglia, ha cominciato a incontrare persone e associazioni sul territorio, a raccogliere segnalazioni e istanze. 42 anni, barese, dottore di ricerca in Italianistica, attualmente docente del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti-Cpia1 di Bari, collaboratore delle cattedre di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Bari, Giampietro raccoglie l'eredità di Pino Tulipani, prematuramente scomparso nel 2020. "Ed è da lì che si riparte, dal lavoro e dall'impegno di Pino", dice con fermezza. Un lavoro che va recuperato, riattivato, dopo tre anni in cui la Puglia è rimasta senza un nuovo Garante. "Va riannodato un filo con quanto lui aveva fatto, con le sue iniziative", aggiunge Giampietro. Da una parte dunque l'incontro con il territorio, l'ascolto, dall'altra la pianificazione delle attività per il prossimo anno. "La prima questione, il primo obiettivo, è la tutela dei diritti delle persone con disabilità, verificando che interventi e leggi vengano effettivamente applicati e laddove ci siano carenze, o discriminazioni, fare in modo che vengano risolte. E poi c'è la parte operativa che riguarda il mettere in campo interventi concreti, avviare delle attività anche piccole che possano poi anche diventare modelli da replicare su più larga scala".

Da tempo in prima linea sul tema dei diritti delle persone con disabilità, in passato anche dirigente dell'Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), Giampietro ha ben chiaro l'impegno che lo attende in una Puglia che sul punto definisce "a macchia di leopardo". "Ci sono degli interventi veramente positivi e utili, anche innovativi rispetto al resto d'Italia, come il Pro.V.i.-Progetti di Vita indipendente, che prevede un intervento diretto e concreto a sostegno della persona con disabilità. Un progetto che in poche altre parti d'Italia è strutturato bene come in Puglia. E poi ci sono i punti da migliorare, soprattutto nelle città più piccole, o nelle periferie, laddove si riscontrano maggiori difficoltà legate ad esempio alla carenza di servizi, territori in cui spesso sono le associazioni a supplire a tante mancanze. E' a quelle persone, a quelle famiglie, a quei caregiver, a quelle associazioni che dobbiamo essere prima di tutto più vicini". Accanto alla 'mappatura' e all'ascolto del territorio, già avviati, l'impegno del nuovo Garante si concentra in questi giorni anche sul bilancio in preparazione da parte della Regione. "Appena sarà disponibile il documento varato dalla giunta - sottolinea Giampietro - mi occuperò di verificare che le poste dei capitoli di spesa per la disabilità e per tutti i progetti collegati, per il sostegno alle persone, alle associazioni, vengano mantenute e se possibile incrementate".

Ma accanto agli interventi, imprescindibili, di sostegno alle persone, e di risorse per garantirli, quando si parla di disabilità è necessario innanzitutto affrontare "il tema più grande di tutti". "E' necessario abbattere le barriere, soprattutto quelle mentali e culturali, perché da lì nascono tutti i problemi", scandisce Giampietro. "Quando le persone non vengono riconosciute innanzitutto come persone è la cosa peggiore, perché lì si vive un isolamento totale, che influisce sulle stesse persone con disabilità così come sulle loro famiglie. Ognuno di noi può fare qualcosa in base a quello che è, e che fa, però spesso viene guardato per quello che gli manca. Noi invece dobbiamo valorizzare le persone per quelle che sono, e modificare l'ambiente, affinché sia un ambiente idoneo che garantisca alle persone ciò di cui hanno bisogno per essere autonome: questo è ciò che dice l'Organizzazione mondiale della Sanità". "Le barriere culturali e mentali si abbattono con la comunicazione e la sensibilizzazione, cominciando dalle scuole, e raccontando le persone, non la disabilità", dice ancora il nuovo Garante, che guardando all'impegno appena intrapreso lancia un appello: "Le battaglie si vincono solo restando uniti, e sono certo che noi, persone e associazioni, restando uniti potremo affrontare tutto e fare insieme un bel percorso"