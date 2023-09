Hub Paripasso-Madonnella, online le domande di iscrizione al servizio educativo sperimentale

Nell’ambito del progetto “Paripasso, per crescere insieme”, è stata pubblicata oggi la manifestazione di interesse rivolta alle famiglie del territorio con bambini tra i 12 e i 24 mesi che potranno frequentare il servizio educativo sperimentale attivo presso l’Hub Paripasso-Madonnella, nell’Istituto Balilla-Imbriani (largo Francesco Carabellese, 1).

Il progetto Paripasso, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è promosso da Stripes cooperativa sociale di Rho in partenariato, per la Puglia, con l’Aps Mama Happy e il Comune di Bari e si sviluppa a livello nazionale in 4 regioni, con l’organizzazione di 5 hub educativi dedicati all’infanzia, luoghi accessibili e accoglienti in grado di offrire interventi multidisciplinari e servizi integrati per i bambini, le famiglie e l’intera comunità educante nelle aree di Bari, Castelvolturno, Roma, e negli Ambiti di Desio e Valtrompia.

Per il Comune di Bari, il progetto prevede 2 hub educativi: oltre a quello di imminente attivazione presso la Balilla-Imbriani, infatti, l’altro sorgerà presso l’Hub Nest di Bari all’interno della scuola Manzari-Buonvino nel quartiere Libertà.

L’Hub Paripasso-Madonnella prevede un servizio educativo sperimentale, rivolto a gruppi di 10 bambini e bambine (per ogni ciclo educativo) di fascia d’età 12-24 mesi, gestito da due educatori, con la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale per la presa in carico delle famiglie. Le attività saranno garantite per 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-12.30, a partire dal prossimo 2 ottobre fino al 31 luglio 2024.

Paripasso ha la peculiarità di essere un servizio educativo che si rivolge sia ai bambini, sia al nucleo familiare, al fine di garantire il rafforzamento delle competenze genitoriali e al contempo accompagnare una fase dello sviluppo del bambino che è di fondamentale importanza.

Al suo interno saranno proposte attività diversificate: dai laboratori di lettura precoce (Nati per Leggere; Lettura ad alta voce), di musica in fasce (Nati per la musica, metodo Gordon) e di psicomotricità (Psicomotricità relazionale; Pratica psicomotoria), ai laboratori sensoriali/creativi ed altri, ovvero tutti metodi educativi innovativi di coinvolgimento del bambino e della bambina, di accompagnamento dello sviluppo, di costruzione del proprio io e dell’autonomia.

L’accesso al servizio educativo è gratuito, ma subordinato al possesso di specifici requisiti individuati dal bando e alla sottoscrizione di un Patto educativo, al fine di garantire un reciproco impegno e responsabilità al momento dell’iscrizione.

Per iscriversi al servizio la famiglia o adulto di riferimento, purché residente nel Comune di Bari, deve impegnarsi a partecipare attivamente alle attività dell’Hub educativo attraverso la sottoscrizione di un Patto educativo individualizzato, insieme all’operatore di riferimento, al fine di programmare una presa in carico integrata di tutto il nucleo familiare. Il bambino deve essere nato nel 2022 ed essere in regola con le vaccinazioni previste per la sua fascia di età.

Le pre-iscrizioni potranno essere inviate entro il prossimo 20 settembre all’indirizzo info@mamahappy.it con oggetto “Domanda iscrizione Servizio Educativo Hub Paripasso-Madonnella” o consegnate a mano concordando un appuntamento al numero 388.9913437.

Alla graduatoria seguirà un colloquio per l’accettazione e la sottoscrizione del Patto educativo. In caso di eventuale rinuncia da parte delle famiglie, la graduatoria sarà scalata in base al punteggio. La graduatoria verrà affissa presso la sede dell’Istituto Scolastico e pubblicata sul sito del Comune di Bari, sul sito dell’Istituto Scolastico www.balillaimbriani.edu.it e sul sito dell’Associazione Mama Happy.