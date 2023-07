Una rete di sportelli per le persone in condizione di fragilità fra Bitonto e Palo, ecco il progetto 'SosTenere'

Un polo socio-sanitario che si rivolge a singoli utenti e famiglie in condizione di fragilità. Nasce con questo obiettivo, nell’Ambito sociale dell'area Bitonto-Palo del Colle, il progetto 'SOStenere', che grazie alla rete costituita da Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Onlus, Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus e cooperativa sociale ZipH, garantirà attività di informazione, prevenzione, consulenza e orientamento in materia sociosanitaria, supporto per l’accesso ai servizi sociosanitari attivi sul territorio e opportunità di fruire a titolo gratuito di prestazioni sociosanitarie grazie a un’equipe multidisciplinare di professionisti e volontari.

L’attività del polo si concretizzerà con l’apertura di 4 Centri risorse, sportelli operativi sul territorio aperti a tutti e non solo ai soggetti in condizione di fragilità. A Bitonto ne saranno attivati 3 (uno per l’infanzia e l’adolescenza, uno per il supporto alle disabilità e l'accompagnamento all'autonomia e uno per la terza età). Sarà invece multidisciplinare lo sportello di Palo del Colle.

Il progetto è finanziato dall’Ambito territoriale sociale dei due Comuni grazie a 150mila euro ottenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito dei bandi Prins (Progetti di Intervento Sociale).

Il primo nodo della rete a partire, dal 18 luglio, è quello dedicato alla terza età, ospitato dalla Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus nella sede dello Sportello di ascolto, informazione e orientamento in via Matteotti 4. Sarà aperto dalle 10 alle 12 dal lunedì al sabato e dalle 17 alle 19 dal lunedì al venerdì (per telefonare il numero da chiamare è 0803210743). Subito dopo partiranno gli altri tre sportelli, che troveranno sistemazione nelle sedi della Fondazione Opera Santi Medici e della cooperativa sociale ZipH.