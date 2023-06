Giovedì 29 giugno alle ore 17:00 apertura della nuova sede Anteas a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Associazione ANTEAS Bari (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) giovedì 29 Giugno 2023, ore 17:00 inaugura la nuova sede in Via Gian Giuseppe Carulli 106. L’ANTEAS Bari nata nel 1998 per iniziativa della FNP CISL, è da sempre impegnata per i diritti e la formazione di cittadini attivi e solidali, con particolare attenzione al al disagio altrui, all’ambiente, al bene comune e alla legalità, contro ogni forma di esclusione sociale, con particolare attenzione agli anziani. “Operiamo insieme a quanti ci scelgono, per costruire una società migliore, - spiega Alessandro Catena Presidente ANTEAS Bari - più giusta, umana e meno disuguale. Facciamo rete con l’associazionismo del territorio per promuovere progetti utili a sconfiggere la solitudine e lo stato di abbandono, ma anche la violenza di genere” L’associazione opera con l’obiettivo di incentivare il volontariato, sostenere le associazioni, fare innovazione, e fare rete. Alla cerimonia di inaugurazione intervengono Il Presidente ANTEAS Bari Alessandro Catena, la Presidente ANTEAS Puglia Ida Iannelli, i Segretari generali di CISL Bari Giuseppe Boccuzzi e FNP CISL Bari Vincenzo Lezzi. Nell’occasione saranno consegnati gli attestati del corso di informatica DIGIT.A.VI. Anziani VItali e Digitali, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con l’ente di formazione professionale IAL CISL