Word Press Photo Exhibition 2023, nel Teatro Margherita gli scatti dei grandi reporter internazionali

"Si apre oggi la decima edizione di World Press Photo Bari, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo. Grazie al lavoro di Cime e e al supporto della Regione Puglia, da dieci anni abbiamo il privilegio di ripercorrere gli eventi cruciali della nostra epoca attraverso le immagini dei più grandi fotoreporter internazionali".Lo scrive il sindaco Decaro in un post sulla sua pagina facebook, commentando l'esposizione, presentata oggi in anteprima nel Teatro Margherita.

"Questi scatti, straordinari e intensi che ci regalano uno sguardo inedito su grandi temi ed emergenze del nostro tempo, ci aspettano al teatro Margherita fino al 10 dicembre", commenta il primo cittadino barese.

In occasione della sua 66esima edizione, World Press Photo Exhibition torna a Bari dal 13 ottobre al 10 dicembre 2023 e raggiunge l’importante traguardo del suo decennale nel capoluogo pugliese. Un’occasione eccellente, in virtù della quale la mostra si arricchisce di una seconda esposizione fotografica dal titolo Iconic Images. Ad ospitare i due progetti espositivi sarà, ancora una volta, il Teatro Margherita, perfetta cornice per la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, organizzata a Bari da Cime, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Si è svolta questa mattina una preview delle mostre World Press Photo Exhibition 2023 e Iconic Images all’interno del Teatro Margherita di Bari, Ospite d’eccellenza della mattinata, Simone Tramonte, vincitore regionale per l’area geografica dell’Europa, la categoria Long Term Project, con l’opera Net zero transition (Transizione a emissioni zero nette).

Lo stesso Simone Tramonte sarà protagonista, sabato 14 ottobre alle ore 17.30, di una public lecture aperta al pubblico, che si svolgerà nella sala conferenze del Teatro Margherita di Bari.