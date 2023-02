Aperto il nuovo Famila Iperstore nel quartiere San Pio, 'investimento green' da 3 milioni: "Struttura alimentata da un impianto fotovoltaico"

Un investimento ecosostenibile da più di 3 milioni di euro, con l'impiego di 49 lavoratori nell'ampia struttura da 1.300 metri quadri di superficie. Il nuovo punto vendita Famila Superstore, del Gruppo Megamark, ha aperto oggi i battenti nel quartiere San Pio di Bari.

Il locale, ubicato sulla 6° Strada Torricella nell'angolo che insterseca via Iqbal Masih, è stato realizzato secondo le moderne indicazioni della tecnologia green: all'interno degli spazi che ospitano i settori dedicati all'ortofrutta, la gastronomia, la panetteria, la pescheria, la macelleria, sono presenti un impianto fotovoltaico, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico oltre ad un’isola ecologica all’esterno del punto vendita.

Il fabbisogno energetico del punto vendita è soddisfatto dall'impianto fotovoltaico. I consumi sono dimezzati, rispetto ai negozi tradizionali, grazie all'utilizzo di banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale.

La nuova struttura contiene anche un servizio bistrot che offre la produzione di focacce assortite (sfornate in sede durante diversi momenti della giornata), oltre a primi piatti, secondi e contorni. Lo spazio è circondato da un parcheggio da 150 posti auto.

L'apertura del nuovo punto vendita è stata accolta con grande soddisfazione dai residenti del quartiere San Pio, alle prese con la lenta riqualificazione della zona. La presenza di un'ampia struttura in cui poter effettuare la spesa, evita agli abitanti delle vie limitrofe di doversi impegnare in lunghi tragitti in auto per raggiungere i supermercati più vicini. Il nuovo store ha attratto l'attenzione e la curiosità anche dei residenti nei quartieri prossimi a San Pio: stamattina, in occasione dell'apertura, sono giunti clienti anche dai quartieri di Catino e Santo Spirito.