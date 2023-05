Permessi di soggiorno e richieste di asilo, aperture pomeridiane per l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari

A partire da ieri, 22 maggio, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari ha incrementato gli orari pomeridiani di apertura al pubblico. Oltre l’operatività dell’ufficio negli orari mattutini (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30), l’utenza potrà accedere allo sportello anche il martedì ed il giovedì, dalle 15 alle 17, per il ritiro permessi di soggiorno e richiesta appuntamenti per la seconda sezione (permessi e carte di soggiorno). Il lunedì ed il mercoledì, dalle 15 alle 17, sarà possibile accedere agli uffici per effettuare la richiesta di appuntamenti per la quarta sezione (richiedenti asilo politico e protezione internazionale).

Gli avvocati potranno accedere agli uffici previa richiesta inviata a mezzo pec: dipps11000p0@pecps.poliziadistato.it.

È possibile verificare lo stato di consegna del titolo di soggiorno tramite il sito internet www.poliziadistato.it, cliccando sull’icona a destra 'il tuo permesso di soggiorno'.