Giornate del Fai, nel week end la Prefettura di Bari aperta al pubblico: "Sarà visitabile la parte più pregiata dell'edificio"

In occasione delle Giornate Fai d’Autunno 2023, il Palazzo storico della Prefettura di Bari, inserito nell’ambito di un programma nazionale di apertura straordinaria di proposte culturali, sarà aperto al pubblico nelle giornate del 14 e 15 ottobre.



"Nel corso della due giornate di apertura - si legge in una nota della Prefettura - sarà possibile accedere, al secondo piano, alla parte più pregiata dell’edificio, il cosiddetto piano nobile in cui ha sede l’ufficio del Prefetto, l’alloggio di rappresentanza con il Salone degli Specchi, la Sala del Caminetto e Sala da pranzo. Gli ambienti, arredati con mobili d’epoca, hanno volte affrescate dal celebre artista Mario Prayer. Al secondo piano si rilevano tracce dell’antico convento domenicano, testimoniate dalle balconate che si affacciano direttamente sull’adiacente chiesa di San Domenico".

Il Fai ha previsto visite guidate, grazie alla rete di volontari e studenti preparati dai loro docenti, in grado di illustrare i luoghi ai visitatori.

Le giornate di apertura saranno anticipate giovedì 12 ottobre da un seminario in Prefettura, preparatorio alla visita, aperto al pubblico.

L’apertura delle sale del Palazzo del Governo osserverà il seguente orario: sabato 14 ottobre dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30), domenica 15 ottobre dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18.30).