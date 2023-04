Lavori terminati nel Parco Urbano di Santeramo, apertura straordinaria per Pasquetta

Lo spazio verde sarà aperto in anteprima per celebrare le festività pasquali. Il Comune di Santeramo ha deciso di restituire alla cittadinanza, in via straordinaria in attesa di inaugurarlo ufficialmente, il Parco Urbano dell'Istituto 'Don Bosco', in via Pietro Sette dopo averlo completamente riqualificato e reso fruibile.

Il luogo in cui sorge il parco, nei pressi della Chiesa della Pietà, è solito riempirsi nel giorno del Lunedì di Pasqua di comitive in cerca di relax, per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di rendere lo spazio verde fruibile in questa giornata di festa.

Il parco, che una volta inaugurato rimarrà aperto tutto i giorni dalle ore 10 alle ore 20, verrà intitolato a una personalità di esempio per i giovani. Il nome verrà scelto tramite un sondaggio disponibile per tutti i cittadini di Santeramo a questo link. Il sondaggio si concluderà il prossimo 24 aprile e, ovviamente, il Parco verrà intitolato alla personalità che avrà ricevuto più preferenze.