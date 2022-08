Cantiere in ritardo in via Udine, a Santo Spirito: da domani stop ai lavori ed apertura temporanea del parcheggio

Il parcheggio di via Udine, a Santo Spirito, sarà aperto in via temporanea da domani 13 agosto fino al prossimo 12 settembre. L'attivazione della 'parking zone' sarà solo momentanea perché l'opera necessita di ulteriori lavori prima della definita inaugurazione: si dovranno installare dei paletti per la delimitazione dell’area pedonale, non ancora montati per le difficoltà di reperimento delle materie prime sul mercato, ed i pali dell’illuminazione pubblica, che in questo periodo di apertura saranno sostituiti da alcuni già in possesso dell’amministrazione comunale.

Dopo il 15 settembre riprenderanno i lavori di completamento del parcheggio che comprendono anche la seconda parte di via Udine, nel tratto tra via suor Maria Lucchesi e via Napoli. Nell'ambito dell'intervento edilizio è prevista anche la riqualificazione del giardino don Cosimo Stellacci.

L'area, in grado di ospitare fino a 90 auto, è realizzata seguendo le ultime indicazioni della moderna ingegneria urbana 'green': il parcheggio, infatti, è dotato di pavimentazioni drenanti, con zone verdi composte da piante ed alberi.

“Qualche mese fa, a seguito di un sopralluogo sul posto, avevamo ipotizzato l’opportunità di aprire il parcheggio, almeno nel mese di agosto, anche in mancanza di alcune porzioni dell’opera - commenta il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi - proprio per la necessità di avere maggiore disponibilità di posti auto in occasione degli eventi culturali in programma a Santo Spirito in questo periodo. Nonostante non si tratti di un’opera realizzata direttamente dall’amministrazione, è un atto dovuto, da parte nostra, porgere le scuse ai cittadini per il considerevole ritardo nel completamento del parcheggio".

La lentezza dei lavori è giustificata, da Brandi, con la complicata situazione internazionale che negli ultimi mesi ha rallentato gli scambi commerciali internazionali e reso più complicato l'accesso alle materie prime: "Ancora oggi l’impresa attende la consegna dei paletti che delimiteranno l’area pedonale ed i pali stessi della pubblica illuminazione, oggi sostituiti da altrettanti più obsoleti in nostro possesso - sottolinea il presidente del Municipio V - Al termine del periodo di apertura indicato, riprenderanno le restanti lavorazioni che comprendono l’area parcheggio e la riqualificazione del secondo tratto di via Udine e del giardino don Cosimo Stellacci”