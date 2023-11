Aperture gratuite dei Musei, nel Castello Svevo di Bari più di 3mila visitatori nel week end

Numeri record per il Castello Svevo di Bari, con 3187 visitatori in 2 giorni. Sono questi i numeri registrati nel polo museale barese durante l'ultimo week end accompagnato, in tutta Italia, dall'apertura gratuita dei siti archeologici.

"Sono particolarmente felice che sia stata apprezzata l'idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici anche in una giornata altamente simbolica come il 4 novembre - ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - La decisione di aggiungere all'appuntamento mensile della 'domenica al museo' altre date fortemente identitarie, come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, è un'ulteriore possibilità offerta a tutti per vivere a fondo la straordinaria bellezza e vastità del nostro patrimonio culturale. La notevole affluenza di sabato e domenica lo testimonia. I musei rappresentano sempre più la geografia identitaria della Nazione e questo è confermato da una rinnovata consapevolezza da parte di cittadini e turisti dell'importanza di visitare un sito culturale. Un momento vissuto a pieno come arricchimento spirituale ed esperienza necessaria che migliora la qualità della vita".