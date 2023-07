Una piattaforma Urp digitale per servizi e segnalazioni: presentata la nuova app BariUnica

Una nuova app, denominata BariUnica, che ingloba e sostituisce la precedente app BariSolve, con l'obiettivo di riunire in un unico punto di accesso i servizi resi disponibili dal Comune sulle varie piattaforme digitali.

I nuovi servizi e la app sono stati presentati oggi in conferenza stampa, nella sala giunta di Palazzo di Città, dal vicesindaco e assessore all’Innovazione digitale Eugenio Di Sciascio, alla presenza della dirigente della ripartizione Organi istituzionali e Affari generali Ilaria Rizzo, del referente Urp Carlo L’Arab e di Eufemia Tinelli e Filomena Marchitelli, funzionarie, rispettivamente, della Direzione generale e del settore Innovazione tecnologica. “Quello di oggi è un passaggio importante per la nostra città - ha commentato Di Sciascio -. Presentiamo la nuova piattaforma Urp digitale che integrerà ed estenderà gli attuali servizi dell’Urp e che riflette e risponde all’evoluzione dei bisogni dei cittadini e delle modalità di comunicazione. Grazie a un approccio multicanale e all’utilizzo integrato di tutti gli strumenti - compresi quelli di instant messaging su facebook e whatsapp - cittadine e cittadini avranno la possibilità di interagire in modo immediato con il Comune e creeremo relazioni sempre più strette tra utenti e strutture pubbliche, con un unico punto di accesso. Questo ci consentirà di aumentare l’efficienza dei servizi Urp, all’insegna di una forte accountabilitty: avremo flussi di lavoro in cui tutte le richieste saranno tracciate e tracciabili, a beneficio delle persone. In questo modo, otterremo anche altri risultati importanti: arricchiremo una base di conoscenza che si accrescerà continuamente, a disposizione di tutti gli operatori; inoltre, la piattaforma ci consentirà di intervenire in modo mirato e veloce nei casi di criticità. La nostra risposta alle esigenze e ai bisogni che cambiano è, quindi, una sempre maggiore vicinanza ai bisogni di cittadine e cittadini e un incremento dell’efficienza”.

Base degli strumenti proposti, infatti, è l’adozione di una nuova piattaforma 'Urp Digitale' pensata come “contact center unico” e basata su un approccio evoluto di Customer Relationship Management, che consente di raccogliere, e poi gestire, le richieste in arrivo attraverso più canali di comunicazione, ottimizzando il lavoro dell’URP.Se autorizzati da cittadine e cittadini, i dati delle richieste di assistenza potranno essere raccolti per personalizzare i servizi di assistenza. L’amministrazione disporrà così di uno strumento integrato per valutare in modo ancor più efficace i bisogni della cittadinanza e migliorare l’offerta dei servizi, ma anche per avere un quadro sempre aggiornato delle tipologie di richieste e criticità, come sistema di supporto alle decisioni. Le richieste e le risposte arricchiranno progressivamente una “knowledge base” a disposizione degli operatori URP. La piattaforma consentirà inoltre di monitorare le azioni successive alla presa in carico delle segnalazioni, in modo da offrire una sempre maggiore accountability delle azioni dell’amministrazione.