Avvisi di pagamento, multe e Tari da pagare con lo smartphone: dal Comune di Bari nuove funzionalità con l'app Io

Ricevere direttamente sulla app IO informazioni e aggiornamenti sulle domande presentate per vari servizi comunali; essere avvisati in prossimità della scadenza della TARI o ricevere avvisi di pagamento, come quelli relativi a multe o sanzioni, e pagare direttamente sul proprio smartphone: sono alcune delle innovazioni introdotte grazie all’incremento dei servizi del Comune di Bari integrati su IO, l’app dei servizi pubblici che rappresenta il punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali. Inoltre, ampliando la propria offerta multicanale di servizi digitali, il Comune di Bari ha attivato, sul proprio portale istituzionale, una pagina web dedicata alle segnalazioni inviate dai cittadini, che si affianca alle modalità di invio di segnalazioni già note e disponibili all’interno dell’app Bari Unica.

Il Comune di Bari, integrando un numero maggiore di servizi all’interno della app IO, punta ad ampliare la propria offerta di canali di comunicazione, riducendo tempi e costi, e a facilitare cittadine e cittadini nella gestione degli adempimenti verso l’ente. La pubblicazione dei servizi sulla app IO, realizzata dal settore Innovazione Tecnologica del Comune, rientra all’interno della Misura 1.4.3 del PNRR finanziata con fondi Next Generation EU dell’Unione Europea.

Le strutture comunali, quindi, avranno la possibilità, per i servizi per cui è noto il codice fiscale delle cittadine e dei cittadini destinatari, di inviare notifiche e messaggi in maniera rapida ed economica. Nella fase di test e sperimentazione, il Comune di Bari ha utilizzato l’app IO per inviare, a una platea di cittadini, notifiche relative alla scadenza dei termini per la presentazione della denuncia TARI e messaggi di informazione sul cambio di ubicazione di tre sezioni elettorali. L’app IO rappresenta, quindi, per gli uffici dell’ente, un ulteriore strumento che si affianca alla dotazione di strumenti di comunicazione multicanale già adoperati dall’amministrazione.

Ad esempio, per quanto riguarda i servizi di anagrafe, grazie all’integrazione dei servizi all’interno dell’app IO, i cittadini potranno ricevere avvisi di pagamento e pagarli direttamente nella app. Per quanto riguarda la TARI, invece, cittadine e cittadini riceveranno, sulla app IO, notifiche con un promemoria in prossimità della data di scadenza della presentazione della denuncia, così come informazioni riguardanti il tributo. Relativamente alle multe per violazione del codice della strada, IO invierà a cittadine e cittadini una notifica con il preavviso di accertamento, sarà possibile pagarlo direttamente sulla app, e ricevere poi conferma dell’avvenuto pagamento. Per quanto riguarda le richieste di residenza e cambio di residenza, attraverso le notifiche su IO i cittadini potranno ricevere comunicazioni e aggiornamenti sulle richieste presentate. Sempre direttamente sulla app IO, inoltre, cittadine e cittadini potranno ricevere comunicazioni e aggiornamenti sullo stato delle domande presentate per servizi come asili nido, scuola dell’infanzia, mense e trasporto scolastico e altri.

L’elenco dei servizi del Comune di Bari integrati all’interno dell’app IO è disponibile su questo link e direttamente all’interno della app. Per ciascun servizio è fornita una breve descrizione che indica le relative funzionalità.