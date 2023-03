Fondi per i suonatori e promozione della tradizione locale: via libera alla legge regionale per il sostegno delle bande musicali pugliesi

È stata approvata, oggi dai componenti della VI Commissione consiliare della Regione Puglia, la proposta di legge per la Valorizzazione, promozione e sostegno della Cultura bandistica pugliese.

La Commissione Cultura presieduta da Donato Metallo, ha così modificato la disposizione quadro regionale del 2013 sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia, definendo uno spazio normativo per un fenomeno distintivo del territorio regionale

La proposta di legge prevede contributi per le attività delle bande, per la catalogazione e digitalizzazione di spartiti e documenti relativi alla produzione musicale storica dei gruppi orchestrali pugliesi e per la realizzazione di un 'museo diffuso e integrato'. La copertura finanziaria del provvedimento è di 500mila euro l'anno per il prossimo triennio, per un ammontare totale di 1,5 milioni di euro.

Con la modifica, approvata durante i lavori odierni, riguardante la dicitura “Bande da giro”, facendola diventare “Bande della tradizione pugliese”, è stata recepita la richiesta pervenuta alla Commissione al fine di includere tutte le 117 Bande presenti nel territorio regionale pugliese, in considerazione del fatto che non sono tutte formulate come Bande da giro.

Approvato anche l’emendamento con cui è stato incrementato il repertorio musicale della Banda, inteso come trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali e processioni collegate ai riti della Settimana Santa. La proposta di legge passerà al vagli del Consiglio regionale, l'approvazione definitiva potrebbe arrivare entro l'estate.

“Sono davvero felice dell’entusiasmo unanime che si è creato intorno a questa legge - ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura, Donato Metallo - Per la costruzione di questa proposta ho voluto creare un processo ampio davvero, che partisse innanzitutto dai territori, dai tanti e dalle tante professioniste della musica che di musica vivono, o provano a vivere. Direttori di Conservatorio, Maestri di Banda, organizzatori di eventi della tradizione e Amministrazioni che le Bande le ospitano e vogliono valorizzarle come patrimonio identitario delle proprie comunità: ho incontrato in lungo e in largo in tutta la Puglia le tante voci che hanno composto gli articoli della proposta di legge. In ogni parola ci sono le loro istanze, i loro sogni e i loro bisogni. E tanti ne abbiamo incontrati anche in Commissione, insieme ai Commissari con cui abbiamo fatto un lavoro di studio e definizione legislativa dei contenuti".

"Tutti abbiamo collaborato a migliorare la proposta di legge e quasi tutte le proposte sono state accolte e inserite, anche quella nostra di prevedere che lo stanziamento serva anche a migliorare le condizioni di trasporto e alloggio dei musicisti - ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli - Le bande, infatti, spesso non viaggiano in condizioni di sicurezza, così come spesso non dormono in luoghi di fortuna quando sono in tour per le feste patronali. La somma, quindi, può essere utilizzata per sostenere spese di alloggio e di viaggio".

“Parliamo di una legge - ha spiegato la consigliera delegata alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari - molto attesa anche dalle amministrazioni comunali, con una dotazione finanziaria di un milione e mezzo di euro che va a tutelare veramente quelle che sono le nostre tradizioni. La legge è stata estesa alle bande della tradizione popolare, non solo alle bande da giro, per renderla il più possibile inclusiva. L’elemento principale di novità è stato incardinare questa norma all’interno della legge quadro sui beni culturali immateriali. Contiamo di inserire nella norma quadro anche altre leggi riconducibili al nostro patrimonio immateriale, ad esempio i fuochi o le feste patronali. Si sta riscoprendo un mondo che si rischiava di perdere e oggi è un giorno importante perché diamo alla Puglia un riconoscimento significativo. Come ha confermato anche il direttore del Dipartimento Aldo Patruno, stiamo lavorando per avere il maestro Riccardo Muti per la presentazione della norma, visto il grande interesse che il maestro ha sempre avuto per la tradizione bandistica. Ci stiamo impegnando perché questo sogno diventi presto realtà".

"Con l’approvazione oggi in VI Commissione della proposta di legge - ha sottolineato il consigliere di Articolo1, Pierluigi Lopalco - raggiungiamo il duplice obiettivo di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell’intera comunità, le bande tradizionali pugliesi e di scrivere un altro importante capitolo del grande libro che mette a sistema cultura e tradizioni proprie della nostra regione. Il suggerimento che ho avanzato nel corso della Commissione odierna è di non fermarsi qui, ma di lavorare affinché si compia un ulteriore passo in avanti per mettere a sistema tutte le differenti attività culturali presenti in Puglia, a cominciare dalla fitta rete di biblioteche, affinché diventino luoghi di aggregazione non solo per chi vuole leggere o fare iniziative, ma anche per tutti coloro che vogliono suonare, avvicinarsi al mondo della musica e portare avanti il ricco patrimonio tradizionale pugliese".