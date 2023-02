Un supporto psicologico per chi aiuta la comunità: a Bari apre lo sportello di ascolto per Vigili del Fuoco e agenti penitenziari

Un luogo di ascolto gratuito dedicato agli uomini ed alle donne che affrontano ogni giorno pericoli e situazioni complicate per garantire la sicurezza alla comunità cittadina di Bari. È nato con questo obiettivo, lo scorso 26 gennaio nel capoluogo pugliese, il primo sportello di ascolto per il benessere psicofisico dei Vigili del Fuoco e degli agenti di Polizia Penitenziaria.

L'iniziativa, organizzata dalla Uil Pa della Puglia, parte dal progetto 'Parlami di te' ideato dalla dottoressa Annarita De Nicolò, che da anni svolge attività di counseling con le Forze dell'Ordine.

"Il progetto 'Parlami di te - racconta a Baritoday la counselor Annarita De Nicolò - ha l'obiettivo di arginare il senso di solitudine e di impotenza, reale o percepita, degli operatori delle Forze di Polizia. Attraverso il dialogo con lo specialista, il militare può tirare fuori il disagio che lo attanaglia nel profondo ed imparare a gestire le proprie emozioni, facendo così emergere la propria resilienza".

L'apertura dello sportello di ascolto per Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Penitenziaria permette così di fornire un supporto, a Bari, contro la fisiologica stanchezza morale, fisica ed emotiva che subiscono gli operatori delle Forze di sicurezza, impegnati ogni giorno in attività pericolose e delicate.

"I Vigili del Fuoco, durante lo svolgimento delle loro operazioni, vivono spesso episodi e momenti drammatici che rimangono scolpiti nel loro inconscio e che comunque li segnano - sottolinea la dottoressa De Nicolò - Nell'immaginario popolare, questi uomini non devono mai avere paura e devono sempre avere la forza di dimenticare e superare ogni ostacolo, anche psicologico. Si dimentica che questi lavoratori sono prima di tutto esseri umani e, come tali, rimangono segnati dagli eventi che la vita propone loro. Assistere alla morte di un collega o di persone soccorse, dover comunicare ai familiari la scomparsa di una vittima, doversi districare in situazioni estremamente pericolose, rappresentano episodi che non possono essere derubricati come normale routine di lavoro. Sono momenti che segnano l'inconscio e lasciano un'inquietudine interiore che, se viene soffocata, può portare a forme di malessere psicofisico".

Il tentativo di soffocare e cancellare queste immagini dal proprio inconscio, senza averle elaborate, può portare gli operatori della sicurezza pubblica ad affrontare casi di depressione, insonnia, disturbi alimentari e cardiologici. Infine c'è lo spettro più inquietante che aleggia quando si cade nello stress cronico e nel 'burnout': i drammatici episodi di suicidio fra i lavoratori delle Forze dell'Ordine sono la spia del malessere psicofisico affrontato da agenti e Vigili del Fuoco.

"Gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono lo stress legato all'ambiente in cui lavorano, sono logorati da questo e dai turni massacranti, dal contatto non sempre facile con i detenuti. In questi casi è importante il gruppo in cui agiscono gli agenti, la solidarietà e la comprensione fra colleghi - sottolinea la counselor - Se mancano questi elementi, la situazione può complicarsi e diventare 'tossica'. C'è ancora reticenza o timore ad esprimere le proprie fragilità perché gli uomini e le donne che operano per la Pubblica Sicurezza temono il demansionamento, l'essere messi da parte o privati degli strumenti di lavoro (quali armi o manette). È questo il blocco che voglio rimuovere con lo sportello di ascolto: attraverso il racconto degli eventi che hanno suscitato in loro uno stress emotivo, i Vigili del Fuoco o gli agenti di Polizia possono superare il malessere psicologico che altrimenti si porterebbero dentro per tutta la vita. E che, alla lunga, potrebbe causare disagio sul lavoro".

I racconti forniti alla counselor da parte dei Vigili del Fuoco e degli agenti di Polizia Penitenziaria indicano come questi lavoratori siano costretti ad interiorizzare le proprie paure, a volte per la convenzione collettiva che vede gli operatori della Forza Pubblica sempre sprezzanti del pericolo, in altre situazioni invece perché il tirare fuori i propri sentimenti potrebbe causare problemi nella carriera e nella vita di tutti i giorni. "Ormai mi sono abituato a vivere quelle situazioni - ha raccontato un Vigile del Fuoco durante un incontro con la counselor De Nicolò - siamo persone, tutte queste cose sentite dentro mi hanno creato disagio interiore. Nel nostro lavoro non puoi prendere in giro te stesso".

"Ho voluto intitolare lo sportello di ascolto 'Tu come stai' - dichiara la dottoressa De Nicolò - perché nessuno ha mai chiesto prima a questi uomini e queste donne come si sentono dopo aver compiuto un'operazione rischiosa, dopo aver visto persone morire davanti ai loro occhi, dopo aver affrontato situazioni traumatiche. È il 'non detto' che crea i macigni emotivi, tramite l'attività di counseling voglio supportare la rielaborazione psicologica: è l'unica strada per permettere a questi lavoratori di superare lo stress causato dagli eventi drammatici che nel loro lavoro possono presentarsi con una frequenza certamente maggiore rispetto alla vita di tutti noi".

"Durante l'attività di ascolto un pompiere mi ha detto che 'Se non c'è paura, non c'è coraggio' - conclude la dottoressa De Nicolo - Ecco, è questa la giusta via da seguire nel counseling: l'autoconsapevolezza e l'accettazione dei propri limiti, sostiene la crescita personale, permette di superare i momenti di crisi ed i conflitti interiori. Solo nel 2022, come riportano i dati dell'Osservatorio 'Suicidi in divisa', in Italia 15 operatori di Pubblica Sicurezza si sono tolti la vita. Dobbiamo dare voce alle fragilità di questi uomini e di queste donne, affinché questi tragici episodi non si verifichino più. È questo il mio intento con lo sportello di ascolto per il benessere psicofisico dei Vigili del Fuoco e degli Agenti di Polizia Penitenziaria. Fornisco il mio intervento professionale gratuitamente perché spero serva a supportare coloro che tutti i giorni sono impegnati ad aiutare noi cittadini e a garantirci la pubblica sicurezza".