Il ministro dell'Istruzione Bianchi visita l'Apulia Digital Maker a Bari: "Eccellenza del Mezzogiorno per le nuove professioni"

Formarsi per entrare subito nel mondo lavoro e in settori in continua crescita come la programmazione software, il fintech, la realtà aumentata e la cybersicurezza: è l'obiettivo di Apulia Digital Maker, l'istituto tecnico superiore pugliese che forma numerosi ragazzi nei mestieri dell'innovazione tecnologica. Questa mattina, nella sede di piazza Moro a Bari, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha fatto visita ai giovani studenti impegnati in lezioni e attività pratiche accompagnato, tra gli altri, dal sottosegretario Rossano Sasso, dalla prefetta Antonia Bellomo e dal sindaco Antonio Decaro: "E' un'eccellenza per tutto il Mezzogiorno - ha dichiarato Bianchi - che ha grandi qualità che passano dagli Its, un luogo nel quale devono convergere istituzioni, università, scuole e imprese. Si tratta di un esempio per tutto il Paese. Laureati e diplomati degli Its trovano lavoro quando vi sono percorsi di formazione ben radicati nel territorio ma anche rivolti a quelle che sono le esigenze future e presenti delle imprese.

L'Apulia Digital Maker, con sedi a Bari, Foggia, Taranto, Molfetta (Ba) e Cagnano Varano (Fg) è una realtà in continua crescita con percorsi specifici al passo con le esigenze tecnologiche e delle imprese: "Negli ultimi anni - spiega il presidente Euclide Della Vista - abbiamo non solo studenti provenienti dagli istituti tecnici ma anche da licei scientifici, con un aumento notevole di ragazze che contribuisce ad aumentare la percentuale di queste ultime nel mondo Stem", l'acronimo utilizzato per identificare il settore 'Science, technology, engineering and mathematics'. "Per il ciclo 2022-2024, rimarca Della Vista - abbiamo attivato nuovi percorsi, dalla programmazione alla cybersecurity, fino a realtà aumentata, videogame e fintech, con classi da 28. C'è una partecipazione molto importante del mondo delle imprese. Programmiamo i percorsi con i partner e le aziende intervengono al momento delle selezioni per vedere se i futuri studenti hanno anche delle prospettive di crescita. Nell'ambito delle nostre figure It abbiamo percentuali del 95%. di assunti e in diversi casi i ragazzi vengono già ingaggiati prima che termini il percorso formativo".

A sottolineare l'importanza del digitale e del rapporto tra formazione e imprese è il vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale Umano, Giovanni Brugnoli, intervenuto durante la visita del ministro: "Avere questo tipo di competenze è fondamentale per la competitività delle imprese. Grazie al processo di Industry 4.0 il Governo ha fatto tanto ma si può fare di più. La formazione e la scuola sono un punto di svolta per il Paese. Non è più sufficiente avere un diploma di laurea ma bisogna continuare a formarsi, anche durante tutta la carriera lavorativa. E' l'unica maniera per essere competitivi".

Per il sindaco Antonio Decaro, la struttura barese "è la dimostrazione che c'è un Sud diverso dallo stereotipo che leggiamo. A Bari il settore tecnologico è espansione, 10 aziende IT per un potenziale di 4500 posti di lavoro, L'Its di oggi, il 'Cuccovillo' che abbiamo visitato col presidente Draghi, il Politecnico: tutto ci aiutano a rendere questo territorio attivo per i player nazionali e internazionali".

L'aspetto decisivo degli investimenti in formazione è rimarcato proprio dalle imprese che collaborano con l'istituto: "E' un elemento decisivo - spiega Maria Paola Ressa, hr manager di Auriga - per consentire un accesso rapido di nuove figure all'interno delle aziende. E' una grande opportunità per i giovani attraverso un percorso che vede coinvolte imprese, docenti di scuola superiore e del mondo accademico. La nostra azienda, in particolare, ha puntato proprio a costruire sul nostro territorio le competenze It più ricercate nel mondo fintech, attraverso alternanza scuola-lavoro, orientamento in scuole e Università e Its".