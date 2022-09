Azzerato il Cda di Apulia Film Commission: dopo assemblea la gestione passa al Collegio sindacale

L'Assemblea dei Soci dell'Apulia Film Commission, riunitasi questa mattina, ha preso atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione, al termine di una giornata che, poco prima, aveva visto il passo indietro della presidente del Cda, Simonetta Dellomonaco.

Le decisioni di oggi arrivano dopo uno scontro, durato diversi mesi, tra Dellomonaco e il dg di Afc, Antonio Parente, che ha visto anche una denuncia da parte della ex presidente nei confronti proprio del direttore, per, secondo quanto riporta l'Ansa, una presunta aggressione fisica (negata da Parente) che sarebbe avvenuta a novembre scorso dopo una riunione di lavoro.

"Oggi - si legge in un passaggio della lettera firmata da Dellomonaco riportata da Ansa - per quello spirito di servizio rimetto il mio mandato, rassegnando le mie dimissioni perché ritengo che un'azione nobile debba trovare un luogo nobile dove esprimersi. Con grande dolore prendo atto che questo luogo non lo è più. Non è un posto nobile quello che permette ad un direttore di aggredire una donna, suo presidente, e poi lo lascia continuare impunito". "La sofferenza di una donna del Sud - conclude - che lotta con tenacia ma che incontra sulla sua strada la resistenza di una mentalità machista che accetta solo logiche di potere e dominazione a tutti i costi. Queste logiche sono un mastodonte di fronte al quale non mi arrenderò mai, ma che oggi mi hanno provata profondamente, ed è per questo che non mi resta altra scelta che tirarmi indietro. Per i gravi episodi da me segnalati, confido nella Magistratura che farà il proprio lavoro".