Puglia terra di cinema, da Apulia Film Commission due milioni e mezzo per nuove produzioni girate in tutta la regione

Puglia terra di cinema. Prosegue l'attività di Apulia Film Commission per sostenere nuove produzioni audiovisive girate nella regione. Ad oggi - rende noto la Fondazione - sono nove i nuovi progetti finanziati dall’Apulia Film Fund, il bando finalizzato a sostenere le produzioni (film, serie TV, documentari, cortometraggi e progetti di animazione) di opere o serie di opere audiovisive da realizzare in tutto o in parte in Puglia (gestito da Afc a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2014/2020 della Regione Puglia).

Delle 16 domande di finanziamento finora valutate dalla commissione, i progetti ammessi a finanziamento sono sette lungometraggi, 1 lungometraggio di animazione e un cortometraggio, per uno stanziamento complessivo di quasi due milioni e mezzo di euro (2.414.274,10 euro, per la precisione). I progetti finanziati, terminati, in lavorazione o in procinto di iniziare le riprese, toccano gran parte del territorio regionale.

I lungometraggi sono: “Face a Toi” (Indiana Production Spa) di Stephane Freiss; “Il maledetto” (One More Pictures Srl) di Giulio Base; “Gli agnelli possono pascolare in pace” (Draka Production Srl) di Giuseppe Cino (in arte Beppe Cino); “La Tresse” (Indigo Film Srl) di Laetitia Colombani; “Il mio posto e qui” (Orisa Produzioni Srl) di Cristiano Bortone e Daniela Porto; “Una settimana senza Dio” (Alfa Multimedia Srl) di Mourad Ben Cheikh; “Ti mangio il cuore” (Indigo Film Srl) di Pippo Mezzapesa.

Sono stati, inoltre, finanziati il lungometraggio di animazione “Metamorphosis” (Premiere Srl) di Michele Fasano, e il cortometraggio “Fuori Luogo” (Assedio Film Soc. Coop.) di Sergio Panariello.

(Foto Sara Sabatino: Elodie e Pippo Mezzapesa sul set di 'Ti mangio il cuore')