Apulia Film Commission, il Cda sospende per dieci giorni il direttore generale

Sospeso per dieci giorni il direttore generale di Apulia Film Commission, Antonio Parente. E' questa, come riporta l'Ansa, la decisione assunta all'unanimità dal Consiglio di amministrazione a carico del dg, accusato dalla presidente, Simonetta Dellomonaco, di averla aggredita anche fisicamente durante una discussione di lavoro.

La vicenda era tornata alla ribalta negli ultimi giorni, con le dimissioni annunciate da tre consiglieri alla vigilia della riunione del Cda che avrebbe dovuto decidere sul procedimento disciplinare a carico di Parente. Dopo l'intervento del presidente della Regione, Michele Emiliano, ieri il Cda è stato in parte rinnovato con la nomina di tre nuovi consiglieri (Carmelo Grassi, Marina Samarelli ed Ettore Sbarra) da parte dell'assemblea dei soci.

La contestazione a carico di Parente riguarda un presunto episodio di aggressione, denunciato dalla stessa Dellomonaco, avvenuto a novembre scorso. Accuse sempre respinte dallo stesso dg: "Ribadisco con fermezza che non vi è stata alcuna violenza nei confronti della Presidente, ma solo una discussione animata su temi oggetto di un precedente CdA - ha ribadito ieri Parente - Ho già manifestato in quella sede il mio dispiacere per quanto accaduto, sia pure per ragioni e in modo del tutto diversi da quanto esposto dalla Presidente. Tuttavia, in attesa che il procedimento disciplinare si concluda, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, non posso non evidenziare che la stessa Presidente, senza rispetto alcuno della necessaria riservatezza del giudizio in corso e senza minimamente preoccuparsi delle ricadute per l’immagine di AFC, abbia instaurato un parallelo processo pubblico sugli organi di informazione".

Dopo l'avvio del procedimento disciplinare - spiega ancora l'Ansa - sono stati ascoltati testimoni che avrebbero parzialmente confermato l'episodio. Sentito il parere dell'avvocato interno della Film Commission, il Cda ha deciso all'unanimità la sanzione. Per domani è stata fissata una nuova convocazione per discutere dell'incarico di direttore generale di Parente che potrebbe essere rimosso, per il venir meno del rapporto fiduciario.