Il sistema Puglia a Ecomondo con Archè, la web tv della sostenibilità di AQP

Archè, la tv della sostenibilità di AQP, è una delle novità che caratterizzeranno la presenza di Acquedotto Pugliese, AGER, l’agenzia regionale per i rifiuti, e la Regione Puglia a Ecomondo, la rassegna internazionale dell’economia circolare, dello sviluppo sostenibile e della green technology, in programma nel quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre 2021. Per il sistema Puglia sarà un’occasione unica per raccontare la visione regionale di sostenibilità e confrontarsi sui molteplici aspetti scientifici, gestionali e di scenario.

Da martedì 26 ottobre a venerdì 29, con appuntamenti mattutini e pomeridiani, Archè proporrà interviste, servizi, approfondimenti, resoconti, filmati. Tanti gli ospiti che parteciperanno in diretta e in presenza dagli studi di Archè di Ecomondo: da Stanley Johnson, l’ambientalista di fama mondiale, scrittore e giornalista a Pinuccio (Alessio Giannone) al regista Alessandro Piva che ha curato la campagna di promozione turistica della Regione Puglia fino.

Tra gli appuntamenti di rilievo: il Piano regionale dei rifiuti mercoledì 27 ottobre alle ore 16; la presentazione della AQP Water Academy Young giovedì 28 ottobre alle ore 10.30; la Strategia regionale di Sviluppo sostenibile giovedì 28 alle ore 16 e la presentazione dei giovani vincitori del progetto PIN della Regione Puglia che si sono distinti per aver portato idee innovative e sostenibili nei settori ecologia e ambiente, energia, rifiuti e riciclo, sviluppo sostenibile e trasporti e mobilità, in onda il 29 ottobre dalle ore 10.30.

Durante i giorni della rassegna, i contenuti saranno trasmessi sui canali social (Facebook e YouTube) di Acquedotto Pugliese e costituiranno un appuntamento quotidiano di approfondimento per continuare l’opera di educazione e tutela della risorsa idrica e di sviluppo di ogni innovazione tecnologica.

Archè (in greco principio, origine), rappresenta per gli antichi pensatori greci la forza primigenia da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà. Secondo Talete della scuola di Mileto, l'elemento primigenio corrisponde all'acqua, o meglio a un elemento fluido.

Innovativo anche lo stand fieristico: 200 metri quadri ispirati al concetto di ápeiron (?πειρον) del filosofo greco Anassimandro, ovvero ciò che non ha limite, l’indefinito, l’assoluto. In tale contesto, Acquedotto Pugliese si inserisce promuovendo maggiore consapevolezza sulla necessità di valorizzare e tutelare la risorsa idrica e sviluppare ogni innovazione tecnologica, per portare a compimento il ciclo integrato delle acque fino al loro riutilizzo. Perché l’acqua possa tornare da dove arriva: in natura.

Ecomondo sarà un’occasione per AQP, tra i maggiori player europei nella gestione di sistemi idrici integrati, per raccontare il proprio know how in tema di sostenibilità e innovazione attraverso i progetti e le attività in corso sul riuso delle acque di depurazione in agricoltura, la riduzione e la valorizzazione dei fanghi di depurazione, lo sviluppo dell’energia rinnovabile e la digitalizzazione dei servizi.