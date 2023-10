L'archivio storico recuperato e conservato su dispositivi tecnologici, la Fondazione Di Vagno partecipa al progetto europeo 'Digitsmart'

Lavorare insieme con un unico obiettivo: custodire e mettere in risalto il patrimonio archivistico e culturale grazie alla digitalizzazione. È l’obiettivo del progetto di cooperazione transfrontaliera Digitsmart 'Sustainable and smart digitalization in public service sector”, finanziato per 250mila euro dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027 che vede come partner dell'iniziativa la Fondazione 'Giuseppe Di Vagno', con sede a Conversano, insieme con Romagna Tech, in Emilia-Romagna, e la Città di Kastela (partner capofila), situata nella regione croata spalatino-dalmata.

"È con grande entusiasmo che la Fondazione Di Vagno partecipa al progetto europeo Digitsmart - ha affermato la presidente della Fondazione, Daniela Mazzucca - Per noi, questo progetto non è solo un insieme di attività, ma rappresenta un impegno collettivo per preservare e valorizzare il nostro patrimonio archivistico e culturale attraverso la digitalizzazione. Rendendo accessibili gli archivi storici alla comunità e alle generazioni future, intendiamo contribuire alla promozione della nostra storia e cultura non solo a livello locale ma anche a livello europeo".

Digitsmart, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 5 (Governance integrata per una cooperazione più forte) del Programma Interreg Italia-Croazia, è incentrato sul tema della digitalizzazione e sul recupero della documentazione archivistico-storica dei partner attraverso l’utilizzo di un approccio congiunto. Il progetto infatti prevede lo scambio di modelli e buone pratiche tra partner e stakeholder pubblici e privati, promuovendo una prospettiva di cooperazione transfrontaliera.

Grazie al progetto Digitsmart, la Fondazione digitalizzerà parte del suo materiale archivistico storico e culturale (collezioni di libri stampati, collezioni archivistiche, documentarie e iconografiche), rendendolo fruibile alla comunità. Il materiale in questione proviene da donazioni o depositi di studiosi e bibliofili, così come da personalità rilevanti per la storia civile e sociale della regione Puglia nel XX secolo.

Il meeting di lancio si è tenuto a Conversano, proprio nella sede della Fondazione Di Vagno. Un incontro per promuovere la condivisione delle buone pratiche di digitalizzazione e di fruizione del patrimonio storico-culturale, sviluppate sia a livello locale sia regionale.

Digitsmart è uno dei 21 progetti finanziati dal primo bando per small-scale projects del Programma cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Il Programma sostiene la collaborazione tra le regioni dei due Stati membri finanziando lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di prodotti e servizi pilota, e sostenendo gli investimenti attraverso nuovi modelli di business. Il programma è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e dai due stati membri (Italia e Croazia).