Altalene e scivoli sul lungomare di San Girolamo: inaugurata la nuova area ludica di via Tomasicchio

Un nuovo spazio giochi dedicato ai più piccoli nel quartiere San Girolamo di Bari. Questa mattina è stata inaugurata l’area ludica realizzata in via Tomasicchio, sul lungomare IX Maggio: sulla superficie di circa 250 metri quadri, interamente ricoperta da una pavimentazione antitrauma, sono stati installate tre strutture multiple che potranno accogliere contemporaneamente più di 30 bambini.

Il calendario dei lavori aveva previsto il completamento dell'opera per lo scorso agosto: lo spazio in via Tomasicchio rientrava nell'ampio ventaglio di interventi progammati per la riqualificazione del quartiere, dalla spiaggia di sabbia al rifacimento del gazebo vandalizzato in piazzetta Perosi.

Nel piccolo parco sono comprese un’altalena doppia utilizzabile da un bambino accompagnato da un adulto, un gioco accessibile anche ai piccoli con disabilità motoria composto da scivoli, pedane, elementi tattili, un castelletto, altalene, una zona dedicata all’arrampicata e percorsi differenziati di salita e discesa.

Su un lato dell’area, che dispone anche di una fontanella, è stato posizionata una gradinata su due livelli con una capienza fino a cento persone, pensata per la sosta degli adulti che accompagnano i propri figli. Il costo complessivo dei lavori è stato di 250mila euro, nei quali sono anche ricompresi quattro nuovi pali di pubblica illuminazione: i punti luce sono già stati ordinati, si stima che possano essere disponibili nel mese di novembre. Siepi e piante, che delimitano questo nuovo spazio pubblico, sono servite da un impianto di irrigazione eseguito nel corso degli interventi.