Nuova area di sosta vicino al cimitero: scattano i divieti di fermata fino all'8 novembre

Un'area di sosta apposita per chi vorrà andare al cimitero in occasione della festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti. Il Comune attiverà un parcheggio nei terreni antistanti al Tribunale dei minorenni, in via Scopellitti, gestito in collaborazione con Amtab dal 31 ottobre al 2 novembre: la sosta avrà un costo di 2 euro per l'intera giornata.

Divieti di fermata fino all'8 novembre