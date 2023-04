L'Arena della Pace di Bari Japigia affidata ad AncheCinema. In futuro "spettacoli, concerti" e il sogno dei film all'aperto

Sarà AncheCinema Srl a gestire l'Arena della Pace di Bari Japigia, l'anfiteatro che sorge all'interno dell'area del centro commerciale Mongolfiera del quartiere barese. Il progetto di gestion consentirà di offrire una programmazione multidisciplinare aperta alla città, con spettacoli e concerti che arricchiranno l'offerta culturale regionale.

L'Arena della Pace è una location importante per la città di Bari, posizionata strategicamente all’interno di un complesso commerciale visitato ogni anno da 3.000.000 di visitatori e dotato di un parcheggio che può ospitare 1800 auto.

Grazie al progetto “Palcoscenici di Comunità” proposto nell’estate del 2022 da AncheCinema e risultato vincitore del bando comunale “Le due Bari”, AncheCinema ha avuto l’opportunità di utilizzare gli spazi e i servizi offerti dall’Arena per organizzare dieci spettacoli che hanno visto il coinvolgimento di più di tremila persone. Il successo di questi eventi ha fatto emergere tutte le potenzialità di questo spazio cittadino, ponendo le basi per la definizione di questo nuovo accordo di gestione.

Previste anche sinergie con il Teatro AncheCinema di via Quintino Sella, con altri spazi di spettacolo al chiuso e all’aperto e con le organizzazioni più virtuose territoriali ed extraterritoriali per dare un contributo alla destagionalizzazione dell’offerta culturale. L'Arena della Pace, grazie al progetto di gestione di AncheCinema, diventerà un attrattore per spettacoli e concerti, con una programmazione che includerà teatro, musica, danza, altre manifestazioni culturali e, auspicabilmente anche cinema: “L’opportunità di gestire un’arena così grande e funzionale a Bari - afferma Andrea Costantino, amministratore unico di AncheCinema srl - ci permette di aggiungere un ulteriore tassello nella costruzione di una rete di spazi di spettacolo in Puglia. Rete, che intendiamo ulteriormente ampliare, includendo anche spazi pubblici. Tale rete di spazi porrà le basi per più articolati progetti di distribuzione di contenuti e soprattutto puntellerà quella che è la primaria vocazione di AncheCinema: la produzione di opere artistiche: spettacoli, progetti culturali e cinema”.