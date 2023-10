Una biblioteca per il quartiere Japigia: negli spazi dell'arena Giardino il nuovo presidio della rete Colibrì

Anche Japigia ha la sua biblioteca di quartiere. E' stata inaugurata questo pomeriggio, in uno dei locali dell'Arena Giardino, la biblioteca “Lucrezia Iurlo”, una delle undici del progetto Colibrì – rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall’avviso regionale Community library.

La biblioteca Iurlo si sviluppa su un unico livello al piano terra, per una superficie totale di mq 70, e si configura come unica area polifunzionale - la zona della reception e la sala lettura dotata di alcuni dispositivi per la consultazione di contenuti digitali che all’occorrenza si trasforma in spazio laboratoriale - cui si aggiunge lo spazio esterno dell’Arena Giardino, che può ospitare attività e performance all’aperto.

La capacità di accoglienza della biblioteca è di quindici persone e la dotazione potenziale è di circa 420 volumi di narrativa, con un orientamento alla lettura di adulti e giovani adulti.

Il soggetto gestore della struttura, nata a esito del percorso di co-progettazione, è l’associazione Essere Terra, che con il progetto “Equi-libri sostenibili” ha delineato gli obiettivi del programma di gestione triennale della biblioteca, ispirato ai principi della pace e dell’equità sociale, alla promozione della lettura e della sostenibilità ambientale per rinforzare il protagonismo della comunità locale e le forme di economia circolare attraverso nuove idee in grado di rispondere ai bisogni sociali e ambientali del territorio. In particolare il progetto intende offrire ai più giovani un luogo accogliente dove poter conoscere e coltivare i propri interessi, uno spazio di socialità, di letture e animazione culturale che rappresenti una sfida per l’affermazione di un nuovo modello di cittadinanza attiva. A tal fine la programmazione culturale, sociale e territoriale si pone l’obiettivo di favorire il radicamento di questa esperienza coinvolgendo in modo inclusivo i soggetti più fragili, le comunità scolastiche locali, le associazioni, le parrocchie, il mondo dello sport, i medici e i professionisti del disagio minorile.

Questo pomeriggio al taglio del nastro sono intervenuti l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, la consigliera regionale delegata alle Politiche culturali Grazia di Bari , il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, la dirigente dell’IC Japigia 2 Torre a Mare Serenella Varrese e la presidente di Essere Terra Ilaria D’Aprile.

“Questa di Japigia è la decima delle 11 biblioteche della rete Colibrì - ha detto Paola Romano -, nata in un quartiere che fino a ieri non possedeva alcun luogo per la lettura e che da oggi potrà contare su uno spazio riqualificato, attrezzato con diversi volumi e tantissimi contenuti digitali a disposizione di piccoli e grandi. Oggi la consegniamo alle associazioni, alle scuole e alle parrocchie del territorio che insieme al gestore della biblioteca, per i prossimi tre anni, animeranno questo presidio culturale con diverse attività di avvicinamento alla lettura, convinti che portare la cultura sotto casa delle persone sia la miglior risposta al disagio giovanile. Per realizzare una vera e propria comunità tra i gestori delle biblioteche cittadine abbiamo scelto l’istituto della co-progettazione, perché consideriamo i gestori i veri partner strategici di questa sfida: saranno loro a far vivere questi spazi, coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di socializzazione. Ringrazio tutte le realtà che, rispondendo a questo avviso, hanno scelto di contribuire alla crescita della città insieme all’amministrazione. Infine ringrazio la Regione Puglia, che ha ideato e finanziato la misura Community library, le scuole per aver co-progettato con noi questo spazio e le 11 ripartizioni comunali coinvolte: questo risultato è il frutto di un intenso e proficuo lavoro amministrativo”.

“Il progetto che porteremo avanti per tre anni ha tre grandi obiettivi - ha spiegato Ilaria D’Aprile -: trasmettere l’amore per la lettura attraverso attività pensate per lettori giovanissimi e diversamente giovani, valorizzare i talenti, specie dei bambini, in un ambiente di apprendimento sereno e stimolante in cui i piccoli possano esprimersi liberamente, anche nel confronto intergenerazionale, e promuovere una nuova attenzione per l’ambiente attraverso attività di outdoor education da svolgere negli spazi esterni dell’Arena Giardino anche con le scolaresche del territorio. Il giardino sarà oggetto della nostra cura: dalla raccolta sistematica dei rifiuti alla valorizzazione delle aiuole, con la messa a dimora di piante, all’appuntamento con “L’albero delle storie” che tutti i bambini impareranno ad amare. Siamo consapevoli che la biofilia si coltiva sin da piccoli, e noi li guideremo verso l’attenzione e la cura di tutti i viventi”.

“Questa biblioteca rappresenta per il Municipio I un presidio culturale di grande importanza in continuità con la storica biblioteca “Lucrezia Iurlo” simbolo della ex Circoscrizione Japigia-Torre a Mare - ha detto Lorenzo Leonetti -. Personalmente sono molto contento e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per dar vita a questo nuovo spazio nell’Arena Giardino di Japigia, da sempre luogo di ritrovo di tante famiglie, anziani e bambini. Ora spetta a tutti noi il compito di vivere questa biblioteca come opportunità di crescita socio-culturale di un’intera comunità che guarda al futuro con fiducia”.

La biblioteca “Lucrezia Iurlo” sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il mercoledì dalle ore 16 alle 18, il secondo sabato del mese dalle ore 18 alle 21. Orari e target delle attività settimanali: lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 11.30, “Meravigliosamente Mondo”: laboratori di letture animate per la fascia di età 0-3; martedì dalle ore 10 alle 11.30, “Dal racconto al libro”: laboratori di scrittura creativa, laboratori linguistici e digitali, con i pensionati; mercoledì dalle ore 16 alle 18 “L’albero delle storie”: laboratori e attività di animazione per bambini e “Le botteghe dell’educa-fare” per ragazzi; giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, “Cuore selvatico”: laboratori e attività di animazione per le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado); secondo sabato del mese: gruppi di lettura, mostre, approfondimenti, presentazione di libri, percorsi di cittadinanza attiva, passeggiate ecologiche, Free-Go-Teca e bookcrossing etc. Contatti: bibliotecaiurlo@gmail.com.