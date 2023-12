Una delegazione dell'Arizona State University a Bari: visita in Comune e ai teatri cittadini

Una delegazione di studentesse e studenti della Arizona State University si è recata oggi a Palazzo di Città a Bari, nell’ambito del programma di un viaggio di studio in Puglia, nel corso del quale sono stati visitati istituti accademici, scuole ed edifici pubblici, per entrare in contatto con la vita quotidiana nella nostra regione.

Durante la visita, il gruppo, guidato dalla faculty director Antonella Dell’Anna e dalla professoressa Chiara Dal Martello, ha visitato la sala Consiliare e altri spazi di Palazzo di Città, tra cui l'ufficio del Sindaco. Alla delegazione sono stati illustrati il funzionamento delle istituzioni cittadine e gli aspetti più importanti della storia della città. Studentesse e studenti dell’università statunitense hanno poi proseguito la giornata a Bari recandosi al Teatro Piccinni, per visitare la mostra sui costumi del teatro Petruzzelli promossa dalla fondazione Teatro Petruzzelli in collaborazione con il Comune di Bari e il museo Civico.