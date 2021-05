Ricercata da 5 anni per furti a Roma, bloccata a Bari dopo un controllo in auto: presa 30enne

Nei confronti della donna, con precedenti soprattutto in materia di reati predatori, risultava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 1 anno di reclusione

Le Volanti della Polizia hanno arrestato, a Bari, una cittadina rumena di 30anni. La donna è stata bloccata a bordo di una potente autovettura con targa della Romania, con a bordo 4 persone, mentre transitava su via Bruno Buozzi.

Nei confronti della donna, con precedenti soprattutto in materia di reati predatori, risultava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 1 anno di reclusione per vari furti avvenuti a Roma nel 2016. Ricercata da circa 5 anni, è stata accompagnata negli uffici di Polizia per poi essere condotta nel carcere di Trani.

(Foto Ansa)