Arriva a Bari ItWikiCon: il convegno annuale dei volontari di Wikipedia

Dal 17 al 19 novembre arriva a Bari ItWikiCon, il convegno annuale dei volontari dei progetti Wikimedia in lingua italiana, tra i quali Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons. La tre giorni si terrà presso il complesso di Santa Teresa dei Maschi dell'Università degli Studi di Bari, in pieno centro storico. Il programma del convegno è stato costruito con lo stesso spirito collaborativo che caratterizza Wikipedia, grazie alle proposte di interventi e di temi da trattare arrivate dalla comunità di wikimediani e wikimediane, l’incontro servirà a migliorare i progetti e a svilupparne di nuovi. Tra gli argomenti trattati i rischi in cui incorrono i volontari con i loro contributi, ma anche i progetti meno noti di Wikimedia come Wikisource e lo sviluppo di edizioni di Wikipedia in lingue minoritarie, come i dialetti italiani. Nell’agenda dell’ItWikiCon si alterneranno sessioni plenarie e incontri, e nel pomeriggio di sabato la community avrà l’occasione di lavorare assieme grazie a un Hackathon: qui le proposte presentate in plenaria verranno usate per stimolare la conversazione e trovare nuovi spunti che possano arricchire il mondo Wikimedia. “ItWikiCon è sempre una grande occasione per incontrare e conoscere di persona chi si conosce solo online, lavorando in modo collaborativo sulle tematiche che stanno a cuore a noi wikimediani, ma anche trascorrendo dei bei momenti in compagnia. La scelta di Bari come location mi rende molto orgoglioso – ha dichiarato Ferdinando Traversa, volontario dei progetti e organizzatore dell’evento – Quest’anno abbiamo voluto far conoscere alla comunità di Wikipedia e dei progetti Wikimedia la Puglia, che è meravigliosa tutto l’anno e non solo nella stagione estiva. Il legame tra progetti Wikimedia e Puglia è molto forte, anche perché la nostra regione ha vinto per tre anni di fila l’edizione nazionale di Wiki Loves Monuments, il concorso che il movimento Wikimedia dedica ai beni culturali”. I partecipanti avranno l’occasione di lavorare insieme, ma anche di scoprire alcuni dei tesori che la città pugliese ha da offrire, grazie a una visita guidata al Museo Archeologico di Santa Scolastica e all’Ateneo dell'Università degli Studi di Bari, che ospita l’evento. Domenica pomeriggio è invece prevista la visita di Polignano a Mare.