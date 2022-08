Arriva in Puglia il primo pattugliatore d'altura 'green' della Guardia di Finanza: attraccherà anche a Bari

Si chiama P.04 “Osum” ed è il primo pattugliatore d'altura 'green' attualmente in dotazione alla Guardia di Finanza. Costruita dal cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo), l’imbarcazione da 60 metri a propulsione diesel-elettrica delle Fiamme Gialle, tra agosto e settembre sarà in 'tour' in sette regioni italiane, toccando oltre 30 tra i maggiori porti turistici tra cui, in Puglia, Bari. Istruttori qualificati del cantiere costruttore svolgeranno, a bordo, attività di training itinerante agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza presenti sul territorio. Per l’occasione, in ciascuna località, cittadini e turisti avranno la possibilità di conoscere da vicino l’ammiraglia della Guardia di Finanza, le sue funzioni e potenzialità, e le operazioni che andrà a svolgere.

Realizzato dal Cantiere Navale Vittoria in collaborazione con Damen Shipyards Group, il nuovo OPV della Guardia di Finanza è lungo oltre 60 metri, largo 9,5 metri, ha un pescaggio di 3,5 metri ed è in grado di raggiungere una velocità massima superiore a 26 nodi. Possiede la prua ad ascia o Axe Bow in grado di garantire un’ottima tenuta al mare anche in condizioni meteo-marine difficili, senza dover limitare la velocità. L’unità si caratterizza per l’introduzione di una propulsione diesel-elettrica alle andature di pattugliamento fino a 9 nodi che le consente di essere un mezzo a basse emissioni e a ridotto impatto ambientale. Ai due motori diesel principali di propulsione sono affiancati motori elettrici reversibili da 270 kw ciascuno che possono fungere da motori di propulsione in pattugliamento o fornire energia elettrica alle altre andature.