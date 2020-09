Art revolution, la mostra dei quadri parlanti, sbarca a Bariblu dal 18 settembre al 4 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 18 settembre al 4 ottobre, il Centro commerciale Bariblu ospiterà la mostra dei quadri parlanti, un viaggio nella bellezza che dal Cinquecento di Leonardo Da Vinci approda al Novecento di Warhol, passando per l’Ottocento di Vincent Van Gogh. Tutto questo è “ART REVOLUTION”, una mostra 4.0, virtuale ed interattiva che permetterà di conoscere alcuni dei quadri più famosi al mondo, ascoltare la loro storia ed interagire con i personaggi raffigurati. Le opere d’arte saranno riprodotte nella galleria del piano 0 (da piazza Zara a piazza OVS) su schermi ad alta definizione e dotati di realtà aumentata. Una volta davanti al quadro, l’immagine raffigurata comincerà ad interagire con il visitatore raccontando la sua storia. Per ogni quadro un’esperienza differente con una vera e propria videoguida della durata di 90 secondi. Sarà quindi Monna Lisa a raccontare in che anno è stata dipinta da Leonardo da Vinci, o Marilyn Monroe a parlare dell'opera che Andy Warhol ha realizzato scegliendola come musa, Vincent Van Gogh a narrare la propria vita da artista tormentato e Bacco a raccontare della sregolatezza di Caravaggio. Incastonati in strutture che ricordano un reale museo d'arte vedremo altri importanti dipinti esposti in galleria: la nascita di Venere del Botticelli, Un bar aux Folies Bergère di Edouard Manet, l'Urlo di Munch, Jeanne Hébouterne di Amedeo Modigliani, il ritratto di Adele Block Bauer di Gustav Klimt, American Gothic di Grant Wood. Inoltre, sulla gigantografia che circonda ogni opera, sarà presente una descrizione della stessa sia in italiano che in inglese. Che dire, una vera e propria galleria d’arte con dieci grandi capolavori.