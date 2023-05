L'arte "al di là del limite", a Bari un'installazione-evento racconta il talento di giovani con disabilità: "La diversità è ricchezza"

"C'è chi sa cantare, chi suona, chi dipinge, chi fotografa, chi scrive poesie: questi ragazzi insieme sono come i fiori di un grande giardino. Ognuno di loro ha un talento, e noi volevamo mostrarlo, non volevamo che restasse ancora una volta chiuso in una stanza". Piero Fabris è uno degli ideatori dell'installazione-evento "Al di là del limite", in programma venerdì 26 maggio dalle ore 17 nel cortile interno di Palazzo di Città, e riassume così lo spirito dell'iniziativa promossa da 'Genitori insieme', associazione che riunisce familiari di ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive.

Un progetto nato circa un anno fa, e curato da Fabris insieme a Marina Cassandra, Daniela Ciriello e Liliana Carafa. "Dopo l'esperienza dei lockdown - racconta - c'era la necessità di recuperare dei momenti di socializzazione. Abbiamo tenuto una serie di incontri presso l'Oasi San Martino, un luogo dove i ragazzi sono stati all'aperto, si sono sentiti liberi di sperimentare. Loro si sono divertiti, per noi genitori è stato un modo di scambiare esperienze, di ritrovare la sintonia e la bellezza di stare insieme, nel segno della lentezza, seguendo i ritmi dei nostri ragazzi. E lì, da quell'esperienza sono nate cose bellissime. Così abbiamo deciso che quella bellezza andava mostrata, condivisa".

Passo dopo passo, è nata l'idea dell'installazione-evento. Le creazioni dei ragazzi, esposte su supporti dalle diverse forme geometriche, faranno da sfondo alle loro esibizioni, tra cui l'esecuzione di alcuni brani al pianoforte e la declamazione di poesie. "Quella che proponiamo è un'esperienza culturale - sottolinea Fabris - Ci siamo confrontati con l'assessorato alle Culture, e saremo in un luogo nel cuore della città per lanciare un messaggio a tutta la collettività: i nostri ragazzi non sono un disturbo, sono una risorsa. Con questa iniziativa dimostriamo con i fatti che per ciascuno di questi ragazzi basta trovare il giusto linguaggio per vederli sbocciare".

E così, mostrare il talento di questi ragazzi, tutti dai 18 anni in su, diventa anche un invito, rivolto a tutti, a mettersi "in ascolto", a interrogarsi in maniera concreta, al di là dei pregiudizi, dei timori, ma anche della retorica, sugli strumenti in grado di garantire loro un'inclusione reale. "Perché il problema, per noi, è capire chi si occuperà di questi ragazzi quando i genitori non ci saranno più. Come ha sottolineato la presidente della nostra associazione, Felicia Ferrigni, non è soltanto una questione di sistema sanitario. Deve diventare un problema sociale, che consenta di trovare delle soluzioni reali. E' questo che chiediamo ed è da qui che nasce il senso della nostra iniziativa".