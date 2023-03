L'arte in Puglia tra aneddoti e leggende: una web serie racconta luoghi e bellezze del territorio

Alla scoperta dell'arte in Puglia tra storie e leggende. Arriva il trailer della web serie prodotta da Regione e PugliaPromozione nell'ambito della nuova campagna di comunicazione turistica. Nei panni del divulgatore, "storico ma non troppo", nella web serie 'Puglia & Leggende', l'attore e regista Alessio Giannone, alias Pinuccio. Il trailer sarà on line da oggi su https://youtu.be/VgRq5iSkTF4, mentre la prima delle dieci puntate sarà disponibile ad aprile.

La carrellata di luoghi e storie e leggende della web series realizzata per la Regione Puglia si soffermerà anche su luoghi meno noti, fuori dalle solite rotte.

“Una sfumatura misteriosa ed intrigante per raccontare il valore dei beni storici, artistici e architettonici pugliesi. Sarà questa la connotazione di ‘Puglia & Leggende’: serie social che si inserisce nelle azioni di comunicazione del prodotto Arte e Cultura intitolate ‘Puglia, riscopri la meraviglia’ e che vede Pinuccio, pugliese doc, nei panni del narratore”, ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia.

“Negli ultimi anni si sta facendo strada un modo diverso di viaggiare, più lento e sostenibile, ma anche più attento alla storia, alle tradizioni e alla cultura delle comunità. Questi aspetti sono centrali nella strategia turistica regionale che punta sull’autenticità e sulla valorizzazione delle aree interne, ancora tutte da scoprire. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo nel 2022, il 40% degli italiani preferisce destinazioni fuori dalle rotte turistiche più note e frequentate, per questo sarà importante continuare a diversificare l’offerta del brand Puglia favorendo l’ampliamento della stagione turistica – ha proseguito l’assessore Lopane - . Una direzione già intrapresa con le iniziative su cammini, itinerari culturali e bike economy e che passa anche dal supporto della Regione Puglia alla qualificazione ed attivazione degli attrattori culturali”

“La Puglia possiede un inestimabile patrimonio immateriale, che si mescola con quello dei borghi e dei paesaggi mozzafiato, delle antiche tracce del passato e dei centri storici tipici di questa terra del sud che guarda all’oriente. Il principale obiettivo di questa web series, che si basa su una accurata conoscenza del territorio ed un racconto più fruibile e diretto veicolato dall’ironia – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - è far conoscere gli angoli più belli della Puglia. Sarà un modo per spingere il fruitore della web series a visitare concretamente quelle aree partendo dal punto di connessione (monumento, traccia archeologica o area naturalistica) tra la realtà e la leggenda”.

Nella prospettiva di nuovi traguardi per il turismo pugliese si inserisce la narrazione della web series realizzata dalla Noio srl, cui rappresentante legale è Alessio Giannone (in arte l’attore e regista Pinuccio), che ha risposto alle Manifestazioni di interesse per la produzione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali emessa dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Ma lui, Pinuccio, attore e regista che da anni cavalca i social con successo, quanto si è divertito in questo ruolo inedito? “Prima di tutto diciamo che mi sono acculturato, perché per questo progetto ho dovuto studiare! Ho trovato tante cose che non conoscevo della Puglia, legate ad avvenimenti storici e popolari ed a riti religiosi – ha commentato Pinuccio - . Le leggende, la magia, l’esoterismo mi hanno sempre affascinato e mi sono reso conto che in Puglia ce ne sono assai”. Nelle sue parole si percepiscono lo stupore e la forza che Pinuccio ha percepito nella tradizione orale che, attraverso i secoli, è giunta oralmente fino a noi. Attraverso i social, la web series “Puglia & Leggende” dialogherà ancor di più con i giovani viaggiatori e con i turisti che desiderano venire qui per le vacanze tutto l’anno. Facciamo un esempio? “La leggenda di Oria fumosa, combinazione su combinazione è molto affascinante, non la conoscevo eppure avevo notato che il suo castello era sempre avvolto dalla nebbia – ha raccontato Pinuccio - . Si narra che le mura del castello cadevano sempre e che, per tenerle insieme, si decise di ricorrere al sangue di una giovane vergine impastato nella malta. La mamma della giovane dal cuore spezzato, secondo la leggenda, lanciò la maledizione che per sempre avrebbe impedito di vedere il castello”.

“Puglia & Leggende” proporrà non solo racconti fiabeschi, ma anche aneddoti che hanno lasciato tracce e che ancora oggi arricchiscono il nostro patrimonio storico, archeologico e culturale, dai borghi ai castelli fino alle foreste incantate con storie che sono vive nella memoria degli abitanti e fanno parte della tradizione orale. Ad impreziosire il tutto ci saranno le musiche originali di Carmine Padula, giovane compositore e direttore d’orchestra che ha già dato modo di far apprezzare la sua arte con le colonne sonore di diverse fiction Rai.

Il trailer sarà online oggi 6 marzo dalle ore 17.30 oltre che su Youtube, anche sugli account Facebook e Instagram di Assessore Lopane, Regione Puglia, WeAreinPuglia, Puglia365 nonché sui canali social di Pinuccio.