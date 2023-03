Nuovo asfalto sulle strade di Bari: interventi notturni per 30 giorni, si comincia su via Oberdan

Hanno preso il via, la notte scorsa, i lavori per il rifacimento dell'asfalto su numerose strade di Bari. Gli interventi dureranno per circa 30 giorni. L'avvio delle operazioni è avvenuto sul tratto di via Oberdan, nel quartiere Japigia.

Successivamente si proseguirà su viale Japigia e su alcune zone di via Gentile non interessate dai lavori di AqP. A seguire, invece, i cantieri riguarderanno via Pitagora e via Dogali.