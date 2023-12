L'assessora Barone visita l'asilo nido aziendale della Network Contacts: "Modello da imitare"

“Qui il welfare aziendale vede concretezza. È un modello da imitare”. A parlare è l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, al termine della visita alla Network Contacts, impresa leader del Bpo e Customer Care, con quartier generale nella zona industriale di Molfetta. Barone ha visitato l’asilo nido interno “Tutti giù per terra", a disposizione di tutti coloro, madri e padri lavoratrici e lavoratori, che avendo figli molto piccoli, possono conciliare l’attività lavorativa con il compito di curare e accompagnare la crescita che compete ad un genitore.

“Ho visitato – ha continuato l’assessora - una struttura che brilla per capacità innovativa e di incidere sulla qualità della vita dei propri dipendenti. Un plauso perché è una bellissima realtà che non credevo così innovativa rispetto ai servizi che offre quotidianamente”.

Sempre nell’ottica di mettere al centro il benessere personale in termini di conciliazione vita/lavoro, in Network Contacts negli ultimi anni sono stati realizzati una palestra, un centro estetico, un’agenzia viaggi-esperienze, un salone di parrucchiere uomo-donna e un mini market inclusivo. Quest’ultimo mette in evidenza la forte volontà aziendale di trasferire un messaggio sociale di solidarietà ed inclusione della diversità. Infatti il mini market “Insuperabili” ha come obiettivo principale l’inclusione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità.

“Per noi il welfare non è solo un concetto ma una filosofia – ha detto Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts - perché nei luoghi di lavori si concentra una comunità di persone che deve vivere in un clima favorevole perché possano esprimere la propria disponibilità”.