Al via i lavori per l'asilo nido 'll Fiore' del quartiere San Paolo di Bari: ospiterà 60 bambini

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido 'Il Fiore' nel quartiere San Paolo di Bari. L'opera, finanziata con 2,6 milioni di euro da fondi Pnrr, si estenderà per 16mila mq in un'area compresa tra la SP 73, via Cacudi, il commissariato della Polizia di Stato e l’I.C. Grimaldi - Lombardi. La struttura, altamente sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale, si colloca in una prospettiva di continuità con il territorio circostante, potrà ospitare fino a 60 bambini da 3 a 36 mesi e sarà accessibile da una traversa di via Cacudi.

“Con l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’asilo Il Fiore, restano solo due cantieri da aprire tra quelli previsti per i nuovi nidi finanziati dal PNRR, e cioè quello di Torre a Mare, dove i lavori partiranno entro due settimane, e quello che sarà realizzato all’interno della scuola dell’infanzia Regina Margherita - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele -. Questa del San Paolo sarà una struttura innovativa, sostenibile e pensata per i più piccoli che, grazie alle ampie finestre, potranno contare su un continuo contatto con il verde circostante anche all’interno dell’immobile. Particolare cura sarà posta nella scelta dei materiali, dei colori, e nell’esecuzione delle aree ludiche tematiche all’aperto. Tutte le pavimentazioni nelle aree che ospiteranno i bimbi saranno in gomma, colorate diversamente secondo le attività previste. Un risultato importante che metterà a disposizione delle famiglie, già a maggio del 2025, una struttura tanto necessaria quanto richiesta e che consentirà che peraltro consentirà di riempire un vuoto urbano e dare nuova vita a quest’area”.

“Procedono a ritmo serrato i cantieri che entro il 2026 consegneranno alla nostra città undici nuovi asili nido pubblici per rispondere alla carenza storica di un servizio prezioso per la comunità - ricorda l'assessora comunale all'Istruzione Paola Romano, che a causa di un imprevisto non ha potuto partecipare al sopralluogo -. Si tratta di strutture, è bene ricordarlo, progettate secondo gli standard più recenti individuati per il benessere e la cura dei più piccoli e che saranno diffusi in tutti i quartieri in modo da soddisfare le esigenze di tante famiglie e da raggiungere l’obiettivo europeo di almeno 33 posti in strutture pubbliche per la prima infanzia ogni 100 bambini. Nei prossimi giorni l’attuale area di cantiere sarà ridotta per consentire il ripristino parziale della zona utilizzata come parcheggio mentre al termine dei lavori sarà realizzato un parcheggio a servizio sia della scuola Grimaldi sia del nuovo nido Il Fiore”.

“Dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione del nido pubblico La Nave, questa mattina abbiamo raggiunto un altro grande traguardo - ha proseguito il presidente del Municipio III Nicola Schingaro -. L’avvio del cantiere per la realizzazione del secondo asilo pubblico al San Paolo, che ad oggi non ne conta nemmeno uno, è senz’altro un’altra notizia straordinaria. Da tempo c’è una forte richiesta di questo servizio da parte delle famiglie, che necessitano di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro. E quindi, anche questo asilo nido rappresenterà un sostegno strategico cruciale per l’organizzazione della vita delle famiglie. Non da ultimo in ordine di importanza, costituirà un altro polo educativo idoneo per la cura dei bimbi più piccoli, un luogo sicuro dove inizieranno a giocare, a socializzare, a costruire i loro primi significati del mondo e a crescere in spensieratezza. Come presidente del Municipio III, sono davvero molto soddisfatto per il raggiungimento di questo risultato che, senza dubbio, ci fa guardare più serenamente al futuro”.