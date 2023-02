Un protocollo tra Asl Bari e Aeronautica Militare: "Screening oncologici per individuare tumori in modo precoce"

Un protocollo d'intesa per promuovere i programmi di screening oncologici mirati a prevenzione e diagnosi precoce dei tumori di collo dell’utero, mammella e colon retto, che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza: è quanto sottoscritto, questa mattina, dall'Asl Bari e dall'Aeronautica Militare con l'obiettivo di incentivare anche il personale del Presidio Militare di Bari ad aderire ai test diagnostici gratuiti.

“Aderire allo screeening – spiega il direttore generale ASL, Antonio Sanguedolce - consente di intercettare precocemente la eventuale presenza di un tumore in tempi rapidi e, quindi, di potersi curare e guarire. Nel corso del 2022, in più di 500 donne – tra quante hanno aderito allo screening mammografico e a quello cervico- uterino - sono state riscontrate lesioni precancerose e avviati percorsi di cura in tempo utile. Questa è la forza della prevenzione”.

A margine dell’incontro il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea e Comandante del Presidio Militare di Bari ha ringraziato la ASL di Bari “per questa importante opportunità informativa e divulgativa delle tematiche afferenti i programmi di screening oncologici. Le sinergie inter-istituzionali rappresentano una occasione importante per promuovere la cultura della prevenzione in campo sanitario, specie per i militari, per i quali l'efficienza fisica è un obiettivo personale da tenere sempre presente”.