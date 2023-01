Caro Bollette, l'Asl Bari attiva un sistema di controllo interno dei contatori di luce e gas

Controlli in tempo reale dei contatori di luce e gas contro il caro bollette. La Asl di Bari si è dotata di un sistema di gestione e monitoraggio delle forniture di energia elettrica e gas per verificare tempestivamente eventuali anomalie e sprechi.

"Attraverso una piattaforma software di gestione remota - spiega il direttore amministrativo della azienda sanitaria, Luigi Fruscio - possiamo vedere in maniera centralizzata i dati di consumo dell’intera azienda, anche da più sedi, oltre a semplificare i processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas, e scoprire, con tempestività, eventuali discordanze rispetto a parametri standard".

Le strutture sanitarie, in quanto utenze sensibili, sono fortemente energivore: la Asl di Bari ha chiuso il 2022 con una spesa complessiva per le utenze elettriche di 31 milioni e 672mila euro, a fronte dei 9 milioni e 540mila del 2021, con un rincaro di oltre 22milioni di euro, pari al 231% in più. Non va meglio per il gas: nel 2021 l’azienda sanitaria aveva speso quasi 3 milioni di euro e ha invece chiuso il 2022 con un conto da 9 milioni e 227mila euro. La differenza è oltre 6 milioni di euro e quindi il 207% di rincaro.

Sono complessivamente 268 i contatori di luce e gas al centro dei controlli del nuovo software. I dispositivi tra l’altro sono ubicati nelle numerose sedi della Asl, distribuite su un vasto territorio, e rappresentate da edifici difformi sia per età che per stato di conservazione: questo significa che si possono verificare potenziali inefficienze nascoste e una domanda energetica non omogenea. Da qui la necessità da parte della azienda sanitaria di procedere ad una mappatura dettagliata dei processi e delle utenze energetiche coinvolte, sia per promuovere future azioni di efficientamento energetico sia, in generale, per una migliore efficienza operativa.

L’uso del software anti sprechi segue alla approvazione nei mesi scorsi di un vademecum destinato ai propri dipendenti con le azioni quotidiane che fanno bene all’ambiente e che sensibilizzano il personale ad un utilizzo contenuto e intelligente dei vari strumenti di consumo, dal computer alle luci, dall’ascensore ai climatizzatori: un insieme di pillole di sostenibilità che non implicano necessariamente la riduzione di comfort e servizi, ma che permettono un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce.