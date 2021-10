Dispositivi per pazienti stomizzati: con l'Asl Bari consegna a domicilio gratuita

L'Asl Bari ha attivato il servizio di consegna a domicilio di dispositivi per pazienti stomizzati. A partire da oggi gli assistiti con stomie potranno fare richiesta di cateteri e ausili personalizzati e ricevere la fornitura direttamente a casa in un arco temporale che non supera i cinque giorni.

Per quanto riguarda il distretto di Bari, il più grande con un bacino di utenza di oltre 500 pazienti stomizzati, è possibile accedere al servizio protesi, scrivendo una mail al seguente indirizzo ufficioprotesi.dssbari@asl. bari.it, oppure chiamando i numeri 080-5843021 (dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30; martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30) o recarsi in presenza nella sede del distretto, in via Fani.

Saranno i distretti socio sanitari dell'Asl a ricevere gli ordini di fornitura e a trasmetterli, attraverso una piattaforma digitale, alle ditte aggiudicatarie del servizio che, d’ora in avanti, avrà una durata annuale, senza necessità per i pazienti di dover richiedere il rinnovo ogni tre mesi, come accadeva in passato.

“Si tratta di un servizio rivoluzionario, premiato a giugno come migliore pratica amministrativa a livello nazionale dalle associazioni dei pazienti, mirato a snellire le procedure di fornitura di dispositivi per le persone con esigenze specifiche – commenta il direttore amministrativo Asl Bari, Gianluca Capochiani - l’introduzione di questa modalità di assistenza testimonia una volontà da parte degli amministratori di assicurare un servizio sanitario di qualità e di azzerare eventuali disagi o difficoltà migliorando la qualità della vita”.