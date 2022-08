Bimbo trasportato in ospedale dagli agenti a Monopoli, l'Asl precisa: "No a soccorsi 'fai da te', meglio affidarsi al 118"

Meglio evitare 'soccorsi fai da te' ed affidarsi alle professionalità del 118. È questo il messaggio emerso durante l'audit interno convocato ieri dalla Direzione sanitaria dell'Asl Bari per fare luce sulle modalità di soccorso prestate ad un bambino colpito da malore a Monopoli lo scorso 15 agosto. Nell'occasione, il piccolo che aveva accusato probabilmente sintomi riconducibili ad uno shock anafilattico, era stato trasportato nell'ospedale San Giacomo con l'auto di servizio della Polizia Locale.

L'audizione interna, cui hanno partecipato anche la direzione medica dell'ospedale di Monopoli e la direzione della Centrale Operativa del 118, ha chiarito che non si è verificata nessuna carenza da parte del servizio sanitario: dalle registrazioni delle chiamate effettuate al 118, infatti, non risultano richieste specifiche di intervento o comunicazioni su possibili ritardi. Il 118 è stato informato, della scelta di trasportare il bimbo in ospedale tramite un'auto di pattuglia, dal Comando della Polizia Locale.

La Asl, pur apprezzando la buona fede dei soccorritori che hanno agito in pieno accordo con il loro Comando, ha sottolineato "l’opportunità di evitare procedure estemporanee e soccorsi autogestiti, anche in presenza di un codice azzurro come nella fattispecie (urgenza differibile, ovvero una condizione stabile e senza rischio evolutivo) ed a maggior ragione in casi più gravi, in assenza di specifiche nozioni di primo soccorso".

Al termine dell'audizione, l'Asl ha ribadito "la necessità di contattare sempre la Centrale Operativa 118 e di seguire le istruzioni di pre arrivo impartite dagli operatori di Centrale, in attesa dell’arrivo del mezzo di soccorso.

"Lo spostamento non necessario di un paziente, la fretta e l’assenza di conoscenze specifiche che consentano di gestire la situazione in modo adeguato e razionale - sottolinea l'Asl Bari - possono infatti originare, sebbene involontariamente, un danno più grande di quello che si vorrebbe evitare, oltre a veicolare un messaggio errato nell’opinione pubblica anche se proveniente non da semplici cittadini". Nella verifica interna, dunque, non sono emersi ritardi nei soccorsi, trattandosi di un codice azzurro trasportato in via diretta dall'automezzo della Polizia Locale.