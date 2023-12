Tagli delle spese nell'Asl Bari: nel 2023 risparmiati 6 milioni di euro nel consumo di energia elettrica

L'Asl di Bari al lavoro per il piano di contenimento della spesa nei consumi delle forniture: fino al 31 ottobre del 2023 l’azienda sanitaria è riuscita a risparmiare 6 milioni e mezzo di euro nel consumo di energia elettrica e oltre un milione nel consumo di gas.

"Come emerge dalla piattaforma ora in utilizzo nell'Asl che monitora i consumi di gas ed energia elettrica nelle strutture sanitarie - scrive l'Asl in una nota - i relativi risultati in termini quantitativi e monetari sono sorprendenti, specie nel confronto tra 2022 e 2023. La spesa attuale di energia elettrica è pari a 12 milioni e 833mila euro mentre lo scorso anno, nel 2022, nello stesso periodo di riferimento (gennaio-ottobre) era di 19.372mila euro, con una differenza di oltre il 33% che si quantifica in 6 milioni e mezzo di euro di spesa in meno. Stessa efficienza economica si riscontra nel consumo di gas: a fronte di 5 milioni e 804mila euro spesi nel 2022, da gennaio ad ottobre del 2023 il fatturato della azienda in questa voce di spesa è di 4 milioni e 122mila euro con una differenza di circa il 28%".

"Il risparmio energetica è frutto di un doppio investimento - spiega il direttore generale, Antonio Sanguedolce - sia in risorse umane qualificate e competenti che operano all’interno della Area gestione tecnica aziendale, capaci di eseguire – con il supporto di idonei mezzi informatici - un’analisi preventiva per valutare le migliori condizioni del mercato e delle proposte contrattuali e sia in tecnologia, in quanto la Asl si è dotata nell’ultimo anno di un software di alta qualità finalizzato al monitoraggio e al contenimento della spesa".

La Asl di Bari da gennaio del 2023 si è, infatti, dotata di un sistema di gestione e controllo delle forniture di energia elettrica e gas per verificare tempestivamente eventuali anomalie e sprechi.

"Attraverso questo software di gestione remota - argomenta il direttore amministrativo Luigi Fruscio - è possibile controllare in maniera centralizzata i dati di consumo dell’intera azienda, anche da più sedi, oltre a semplificare i processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas, e scoprire, con tempestività, eventuali discordanze rispetto a parametri standard".

Sono complessivamente 268 i contatori di luce e gas al centro dei controlli del software. I dispositivi tra l’altro sono ubicati nelle numerose sedi della Asl, distribuite su un vasto territorio, e rappresentate da edifici difformi sia per età che per stato di conservazione: questo significa che si possono verificare potenziali inefficienze nascoste e una domanda energetica non omogenea. Da qui la necessità da parte della azienda sanitaria di procedere ad una mappatura dettagliata dei processi e delle utenze energetiche coinvolte, sia per promuovere future azioni di efficientamento energetico sia, in generale, per una migliore efficienza operativa.

Per una struttura sanitaria i costi energetici possono rappresentare fino al 3% dei costi totali; più del 40% del consumo di energia è dovuto agli impianti di climatizzazione, mentre illuminazione, acqua calda sanitaria e lavanderia incidono per circa il 15% ciascuno. "La complessità degli utilizzi energetici in ospedali e strutture sanitarie suggerisce - sottolinea l'Asl - una mappatura dettagliata e costante dei consumi, sia per effettuare la diagnosi energetica, volta ad attivare percorsi di efficientamento energetico, sia per la gestione nel tempo dell’energia".