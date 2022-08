Oltre 500mila vaccini anti Covid somministrati da medici di base e pediatri, Asl Bari invia lettere di ringraziamento

La Asl di Bari ha inviato mille lettere di ringraziamento ai medici di base che hanno partecipato alla campagna di vaccinazione contro il Covid. L'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo pugliese ha inviato le missive a tutti i dottori di Medicina generale ed ai pediatri di Libera Scelta che hanno aderito alla campagna per mostrare apprezzamento nei confronti del loro impegno e della professionalità dimostrata.

Nella lettera, l'Asl ha ringraziato i pediatri per "Il valore, la capillarità ed il rapporto di fiducia con il paziente, fondamentali per tutelare la salute della popolazione e per potenziare la campagna di vaccinazione”. I dottori di Medicina Generale hanno finora dato un importante contributo alla campagna di vaccinazione anti Covid, erogando oltre 500mila sieri anti Covid. Sono in prima linea anche nella recente fase dedicata alla quarta dose per i fragili ed over 60: i medici di base hanno inoculato già 22mila dosi del secondo booster.

La Asl Bari invita il personale medico a perseverare nella proficua collaborazione per evitare che nei prossimi mesi si debba registrare un preoccupante aumento di ricoveri ospedalieri: "Il virus SarsCov2 – sottolinea la direzione sanitaria - ha richiesto e richiederà ancora uno sforzo congiunto per affrontare efficacemente l’eventuale incremento di contagi atteso nel periodo autunnale”.

I medici di base possono contare anche sui farmaci, nuovi alleati nella cura contro il Covid. La lettera dell'Asl ricorda ai dottori anche l'utilizzo di questi strumenti: "Ai vaccini si aggiungono i nuovi farmaci a disposizione e, quindi prescrivibili dai medici di Medicina generale, estremamente efficaci per ridurre al minimo l’evoluzione sfavorevole della malattia"