A Bari l'assemblea pubblica contro l'autonomia differenziata, Emiliano parteciperà ai lavori

Parteciperà anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'assemblea pubblica contro l'autonomia differenziata che sis svolgerà domani a Bari nella sede locale della Cgil, in via Calace alle 9.30. La presenza del governatore pugliese è stata annunciata dal sindacato in una nota.

"Un’assemblea promossa perché il varo della riforma da parte del Consiglio dei Ministri costituisce un attacco all’unitarietà dei diritti sociali e non procede nell’indirizzo della indispensabile riduzione dei gravi divari territoriali - precisa la Cgil Pugla - Siamo per la difesa della Costituzione, per l’unità sostanziale del Paese, per la centralità del Parlamento, ragion per cui respingiamo anche le ipotesi di presidenzialismo".

L'assemblea di domani, aperta alla partecipazione di enti e associazioni aderenti, punta ad organizzare e lanciare una manifestazione regionale contro l'autonomia differenziata. I lavori saranno aperti dal segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. Oltre al presidente Emiliano, parteciperanno anche l’economista e docente universitario Gianfranco Viesti, il costituzionalista Nicola Colaianni, il sindaco di Ruvo e delegato al Welfare di Anci Puglia, Pasquale Chieco. Saranno presenti i dirigenti di tutte le associazioni promotrici dell’appello.