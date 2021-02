Assembramenti nel week-end e rispetto delle norme anti Covid: in arrivo raffica di controlli a Bari

Il prefetto Antonia Bellomo, in una nota, rivolge "un ulteriore appello alla cittadinanza a collaborare e ad attenersi al rispetto delle norme di distanziamento sociale, consci del sacrificio che insieme stiamo affrontando, in ragione dell’attuale situazione di diffusione dei contagi"

Più controlli per limitare assembramenti e consentire il rispetto delle norme anti Covid, dopo le tante aggregazioni dello scorso fine settimana in numerose zone della città di Bari: è quanto disposto al termine di un incontro, in Prefettura, al quale ha preso parte anche il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il prefetto Antonia Bellomo, in una nota, rivolge "un ulteriore appello alla cittadinanza a collaborare e ad attenersi al rispetto delle norme di distanziamento sociale, consci del sacrificio che insieme stiamo affrontando, in ragione dell’attuale situazione di diffusione dei contagi" ricordando che è obbligatorio "indossare costantemente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto. L’ingresso e la permanenza all’interno dei locali adibiti alla ristorazione, sono consentiti per il tempo strettamente necessario e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Gli assembramenti ed il consumo in prossimità dei locali", inoltre, non sono consentiti "in alcun modo".