Volontari sulle spiagge cittadine per aiutare anziani e disabili, a Pane e Pomodoro e San Girolamo parte il progetto 'Pass'

Otto volontari dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia saranno impegnati, durante l'estate, nell'assistenza gratuita di anziani e disabili nelle due più importanti spiagge libere di Bari, a Pane e Pomodoro e sul Waterfront di San Girolamo.

L'iniziativa Pass (Percorso Accompagnamento Sociale Spiagge), organizzata dall'assessorato al Welfare del Cemune di Bari e dall'associazione di volontariato dell'Anfi, è stata presentata oggi a Palazzo di Città. I volontari svolgeranno il servizio di assistenza dal primo luglio al 31 agosto.

Il servizio non si limiterà solo all'assistenza, ma fornirà anche sostegno per l'accesso al mare, anche attraverso le sedie job pubbliche messe a disposizione dal Comune.

I volontari saranno dislocati nei due lidi ed avranno come 'quartier generale' due gazebo posizionati in spiaggia. Ci sarà uno spazio lettura: saranno forniti libri ai bagnanti che intendano leggere durante il loro soggiorno in spiaggia. I membri dell'associazione di volontariato organizzeranno, per i bagnanti, anche momenti di animazione.

La presenza dei volntari in spiaggia sarà grarantita durante tutto l'arco della giornata: in ogni lido saranno presenti due volontari la mattina e due nel pomeriggio.