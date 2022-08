A Bari nasce l'associazione 'Diritto è vita', ricordando l'agente penitenziario Umberto Paolillo

Nasce a Bari l'associazione 'Diritto è Vita', in ricordo di Umberto Paolillo, agente, ispettore capo della polizia penitenziaria Barese che si tolse la vita nel 2021.

L'associazione creata dalla mamma di Paolillo, Rosanna Pesce, da Ernesto Paolillo, dall'avvocato Antonio La Scala e dall'avvocato Laura Lieggi si pone l'obiettivo di dare ascolto e voce a chi, durante l'espletamento lavorativo, "chiede aiuto - si legge in una nota - perché non riesce ad arginare l'ansia e lo stress". "L'aiuto di uno psicologo esperto e di legali preparati nella materia lavoristica e militare farà da supporto a chi lo richieda" prosegue la nota.

"Appare chiaro - si legge ancora - che si è sempre dalla parte di chi giornalmente ci difende e protegge grazie ad una valida organizzazione e direzione, ma purtroppo, il problema dei suicidi, per quanto già presente, stia ora assumendo dimensioni paurose, e mai, come in questo momento, occorre un intervento immediato ed efficace. L'associazione si prefigge non solo di raccogliere i numeri e le testimonianze, ma anche di avanzare proposte per la modifica o l'introduzione di leggi che si occupino del fenomeno".

L’associazione ” Diritto è Vita ” si doterà di un numero verde al quale chiunque potrà chiedere aiuto, chiarimenti, interventi. "Fondamentale - prosegue l'associazione - sarà la collaborazione con i sindacati, che potranno dare un valido contributo".