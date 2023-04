Da quasi novant'anni sul territorio: la storia della sezione barese dell'Associazione Genieri e Trasmettitori

La sua è una storia 'antica', lunga quqsai novant'anni. Eppure oggi la sezione barese dell'Associazione Genieri e Trasmettitori si ritrova a non avere più neppure una sede, dopo quello che gli stessi soci definiscono "lo sfratto" dall'ospedale militare Bonomo, che dal 2005 al 2019 ha ospitato l'associazione.

A livello nazionale, la nascita dell’Associazione Arma del Genio (dal 1953 Associazione nazionale genieri e trasmettitori d’Italia - Anget) risale al primo dopoguerra, con lo scopo di radunare chi aveva prestato servizio nei reparti e negli uffici dell’Arma del Genio. Tra le finalità dell'associazione, "mantenere vivo il culto dell’ideale della Patria", "custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni dell’Arma del Genio e delle Trasmissioni", "concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all’opera prestata dai Reparti in occasione di pubbliche calamità, alle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile e ad interventi unmanitari".

La fondazione della Sezione barese, sebbene di difficile datazione a causa della carenza di documenti, andati perduti anche a causa dei diversi cambi di sede, risalirebbe, come testimoniato da uno stendardo, agli anni intorno al 1934. Attualmente presieduta dal cav. Cristiano Scardia, l'Anget Bari conta oggi oltre una trentina di soci. L'associazione porta avanti le proprie attività di presenziando ad appuntamenti istituzionali e cerimonie Militari, promuovendo attività benefiche e culturali e collaborando con le diverse associazioni presenti sul territorio.

Dal 2019, però, come detto, la sezione barese dell'Anget non dispone più di una sede. "Dopo lo sfratto dalla Caserma Bonomo - dicono i soci - siamo stati letteralmente dimenticati, nessuna collocazione ci è stata offerta, così da poter continuare ad essere custodi di preziose testimonianze che in qualche modo possono contribuire a fungere da memoria storica in una città capoluogo, che ospita importanti Comandi dell’Arma del Genio e delle Trasmissioni, oltre ad essere terra legata ad un’importate figura storica: Guglielmo Marconi che il 19 giugno 1915 si arruolò come volontario nel Regio Esercito con il grado di tenente di complemento del Genio". "Auspichiamo - aggiungono - che qualcuno rivaluti l’importanza del ruolo che le Associazioni d’Arma oggi continuano ad esercitare, quali custodi di valori che di fatto, diversamente, andrebbero dispersi, non solo per vederle sfilare nelle cerimonie, ma bensì nel ridare loro l’attenzione che meritano quali memoria storica e rappresentanti di valori patri".